Besonders frecher Fahrradklau in Marktoberdorf

Teilen

Erst Mountainbike, dann Pedelec. Den Kindersitz riss er ab. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In einem besonders dreisten Fall von mehrfachem Fahrraddiebstahl bittet die Polizeiinspektion Marktoberdorf um Zeugenhinweise.

Am Sonntagabend stahl ein unbekannter Täter gegen 12.15 Uhr in der Thalhofener Mühlbachstraße zunächst ein Damenmountainbike samt Kindersitz und fuhr damit in Richtung Hattenhofen. Der Kindersitz scheint den Täter dabei nicht interessiert zu haben, denn er riss ihn ab und ließ ihn in der Hattenhofener Straße zurück.

In Hattenhofen entdeckte er dann eine noch lohnendere Beute: ein hochwertiges, graues E-Pedelec der Marke Trek Powerfly 7, auf das er dann „umstieg“. Das gestohlene Damenrad ließ der Täter in einer Hofeinfahrt zurück. Den Wert des gestohlenen Pedelecs siedelt die Polizei im mittleren vierstelligen Bereich an.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter 08342/96040.