Unfallflucht in Kaufbeuren – zwei Täter in Buchloe ermittelt

Zeugen gesucht: Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Kaufbeuren. © picture alliance/dpa

Kaufbeuren – Die Beamten der Polizeiinspektion Kaufbeuren bitten die Bevölkerung bei einem Fall von Unfallflucht um Mithilfe. Zwei Fälle in Buchloe konnten bereits durch Zeugen aufgeklärt werden.

Am Mittwochvormittag, 30. August, hatte ein 40-Jähriger seinen weißen 1er BMW auf dem zweiten Parkdeck des Buroncenters geparkt und anschließend auch auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße. Danach stellte er einen Schaden an der Frontstoßstange und der Motorhaube fest. Der Unfallverursacher hatte den Vorfall nicht bei der Polizeigemeldet und auch keine Daten am Fahrzeug hinterlassen. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Kaufbeuren unter 08341/933-0 zu melden.

Zeugen klären zwei Unfallfluchten

Im Raum Buchloe konnten zwei Unfallfluchten durch Hinweise von Zeugen aufgeklärt werden. In Waal hatte am Donnerstagvormittag eine 82-Jährige Frau beim Ausparken einen anderen Pkw beschädigt und war weitergefahren. Da zwei Zeugen den Unfall beobachteten und sich das Kennzeichen notierten, konnte der Fall, bei dem eine Schaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden ist, schnell geklärt werden.

Am Donnerstagnachmittag hatte der Fahrer eines Kleintransporters in Lamerdingen einen Zaunpfosten angefahren. Obwohl er vom Besitzer des Zaunes und einem Zeugen darauf angesprochen wurde, fuhr der Mann trotzdem weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Auch hier ist das Kennzeichen bekannt und der Fahrer wird ermittelt werden können.