Nackter Fahrraddieb in Buchloe gefilmt

Im Zusammenhang mit dem neuesten Fahrraddiebstahl in Buchloe fahndet die Polizei nach einem Nackten. (Symbolfoto) © pkproject (YAYMicro) PantherMedia

Buchloe – Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20. August) wurde gegen 1.50 Uhr aus dem Carport eines Anwesens in der Hinteren Gasse ein Fahrrad gestohlen. In einer aktuellen Polizei-Pressemeldung wird bekanntgegeben, dass die Polizeiinspektion Buchloe in diesem Zusammenhang nach einer nackten Person fahndet.

Da dem Besitzer in der Vergangenheit bereits mehrmals Fahrräder gestohlen worden waren, hatte er den Bereich um den Carport von einer Videokamera überwachen lassen. Bei der Auswertung der Bilder staunte der Geschädigte nicht schlecht, als der auf dem Überwachungsvideo einen Mann zu Gesicht bekam, der ausschließlich mit Schuhen bekleidet war.

Der Täterbeschreibung nach ist der Mann zwischen 45 und 65 Jahre alt, hat eine normale Figur und eine Vollglatze mit leicht erkennbarem Haarkranz. Bei seiner Tat entwendete er ein weißes Mountainbike der Marke Bulls mit grünen Aufklebern und einem kaputten Sattel.

Die Polizeiinspektion Buchloe bittet eventuelle Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben kann, sich unter der Telefonnummer 08241/9690-0 oder pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de zu melden wenden.