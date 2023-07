Sexueller Übergriff am helllichten Tag in Kaufbeuren

Polizeifahndung

Kaufbeuren – Am Sonntagvormittag wurde gegen 11 Uhr eine Fußgängerin von einem Radfahrer sexuell belästigt und anschließend misshandelt. Die Frau war zu Fuß auf dem Blatterbachweg in Richtung Apfeltranger Strasse unterwegs, als auf Höhe der Kemptener Straße plötzlich ein unbekannter Radfahrer von hinten an sie heranfuhr.

Unvermittelt griff ihr der Täter ans Gesäß, und als die Frau sich zu wehren begann, kam es zu einem Gerangel. Dabei schlug der Täter die Frau und trat ihr schmerzhaft in den Bauch.

Laut Polizeibericht wird der Unbekannte auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank mit dunkelgebräuntem Teint, schwarzen kurzen Haaren. Nach den Angaben des Opfers sprach der Mann deutsch mit einem ausländischen Akzent. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter einen langen roten Jogginganzug (Hose und Oberteil) und war mit einem blauen Fahrrad unterwegs. Auf seinem Gepäckträger hatte er eine Papiertüte.

Gefahndet wird jedoch auch noch nach einem weiteren Mann: Während der gewalttätige junge Mann die Frau misshandelte, und diese sich lautstark bemerkbar machte, fuhr ein anderer, etwa 60-jähriger Radfahrer ohne anzuhalten an der Szene vorbei.

Aktuell ermittelt die Polizeiinspektion Kaufbeuren gegen den jüngeren Täter wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung und gegen den älteren wegen unterlassener Hilfeleistung. Zeugen oder Personen, die Angaben zu den beiden Radfahrern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren unter Telefon 08341/933-0 zu melden.