Polizeiinspektion Kaufbeuren unterwegs beim 5. länderübergreifenden Sicherheitstag

Für ein positives Sicherheitsempfinden: Polizeioberkommissar Thomas Hodruss (links) und Hauptkommissar Markus Holste auf Streife am Kaufbeurer Plärrer. © Gattinger

Kaufbeuren – Am vergangenen Dienstag fand zum fünften Mal der länderübergreifende Sicherheitstag mit dem Schwerpunkt „Sicherheit im öffentlichen Raum“ statt. Auch die Diensthabenden der Polizeiinspektion Kaufbeuren beteiligten sich an der Aktion. Zusammen mit dem Kreisbote gingen Hauptkommissar Markus Holste und Oberkommissar Thomas Hodruss in der Innenstadt auf Streife.

Ziel sei es, erläuterten die beiden Beamten, das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, das durch die Meldungen einzelner schwerer Straftaten immer wieder ins Wanken gerate, positiv zu beeinflussen und somit zu stärken. Gleichzeitig sollen die Bürger für die Aspekte der Verkehrssicherheit sensibilisiert und im Falle eines Verstoßes auch in puncto richtiges Verhalten aufgeklärt werden.

„Sie haben fast alles richtig gemacht“, begrüßt Hauptkommissar Holste einen E-Roller-Fahrer, der zwar korrekterweise auf dem Radweg dahergefahren kommt, aber in der falschen Richtung unterwegs ist. Die Art der Gesprächsführung macht deutlich, dass es bei der Streife nicht darum geht, Bürger bei einem Fehlverhalten zu ertappen und abzukassieren, sondern sie für Gefahren und die Sicherheitsbedürfnisse der anderen zu sensibilisieren. So wurde auch in diesem Fall kein Bußgeld verhängt.

Um Verkehrssicherheit ging es in den Morgenstunden auch bei einer größer angelegten Schulwegkontrolle. Hier nahmen die Beamten auch Kontakt mit den Eltern auf. Das wachsende Phänomen „Elterntaxi“ führe zunehmend zu Verkehrsbehinderungen im Bereich von Schulen, weiß Thomas Hodruss zu berichten. Für die Verkehrsertüchtigung der Schüler sei es wichtig, dass sie zumindest einen Teil des Schulwegs selbständig zurücklegten. Darüber hinaus würde das die Verkehrssituation in der direkten Umgebung der Schulen entzerren.