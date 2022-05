Polizeineubau kommt

Von: Kai Lorenz

Das denkmalgeschützte Dienstgebäude der Kaufbeurer Polizei ist stark sanierungsbedürftig. Daher wird jetzt für rund 21 Millionen Euro ein Neubau an der Moosmangstraße errichtet. © Lorenz

Kaufbeuren – Der Neubau des Polizeigebäudes in Kaufbeuren wird realisiert. Der Haushaltsausschuss im Bayerischen Landtag hat in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag die Voraussetzungen für den Beginn der Baumaßnahme geschaffen. Damit ist die Finanzierung gesichert, die Bauaufträge können vergeben werden.

„Es gibt jetzt also kein Zurück mehr. Der Neubau wird kommen und die Ausführungsphase ist ab heute eingeleitet“, betonte MdL Franz Josef Pschierer (CSU) nun, kurz nach dem Sitzungsbeschluss.

„Das war kein Selbstläufer! Ich bin froh und dankbar dafür, dass wir diese Maßnahme ohne zeitliche Verzögerung in Angriff nehmen. Die Ampel steht auf grün. Wir können noch in diesem Jahr den Spatenstich vollziehen“, betonte Bernhard Pohl, haushaltspolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion, der den Beschluss in der Sitzung mit getragen hatte.

Ein ausführlicher Bericht über den anstehenden Neubau folgt.