Bürgermeister Pöschl: Positive Jahresbilanz für Buchloe

Von: Stefan Raab

Bürgermeister Robert Pöschl berichtete über die fertiggestellten und geplanten Vorhaben der Stadt Buchloe. © Foto: Raab

Buchloe – „Man muss anerkennen, dass sich etwas tut in Buchloe.“ Diesen Satz aus dem Mund einer Buchloerin, die seit 17 Jahren in der nun mittlerweile 14.000 Einwohner zählenden Stadt lebt, hätten wohl viele der Zuhörer auf der jüngsten Bürgerversammlung bejahen können. So war es für den Rathauschef ein Leichtes, die vielen städtischen Maßnahmen und Projekte zu nennen, die in die Wege geleitet beziehungsweise abgeschlossen wurden. Ein zentrales Thema war für Robert Pöschl dabei die Familienfreundlichkeit. Der CSU-Politiker betonte, dass trotz der hohen Nachfrage nach Kinderbetreungsplätzen und gestiegenen Energiekosten die Elternbeiträge für das Schuljahr 2023/24 nicht angehoben wurden.

Im Gegensatz zu anderen Nachbargemeinden kann Buchloe jede Anfrage nach einem Kinderbetreuungsplatz erfüllen. Dafür verwies Robert Pöschl auf voll ausgelastete Kitas, wie zum Beispiel die 2021 fertiggestellte Kita Franziskus, die Hort- und Mittagsbetreuung der Meinrad-Spieß-Grundschule sowie der Comenius-Grundschule, zum Teil mit Container-Lösungen. „Alle 626 Plätze sind belegt.“ Damit das so bleibe, stünden in den nächsten Jahren zwei Neubau-Projekte an: Die Kita St. Antonia würde bis 2024 erweitert werden, die Kita Honsolgen bis 2025 neu gebaut (wir berichteten).

Stattlicher Haushalt

Dass solche Investitionen in Millionenhöhe ein entsprechendes Budget verlangen, liegt auf der Hand. Die Stadt Buchloe verfüge über einen stattlichen Finanzhaushalt von über 62 Millionen Euro, erklärte Bürgermeister Pöschl. Er hob den Schuldenabbau in nur drei Jahren von über acht auf rund fünf Millionen Euro hervor. Das seien rund 40 Prozent weniger Schulden, führte der Stadtchef aus. So gesehen, konnten weitere Investitionen getätigt werden. Wie zum Beispiel für die Feuerwehren in Buchloe, Honsolgen und Lindenberg. Diese hatten neue Fahrzeuge im Wert von einer Million Euro erhalten, eine Erweiterung neuer Feuerwehrhäuser und Stellplätze für Honsolgen und Lindenberg stünde noch bevor. „Wir brauchen eine gut aufgestellte Feuerwehr, nicht nur im Einsatz, sondern auch in der Technik“, führte Buchloes Bürgermeister aus.



Vielfältige Bildung

Auch in puncto Bildung konnte Robert Pöschl Erfreuliches berichten. Die Sanierung der Mittelschule sei 2022 erfolgreich abgeschlossen worden und deren Klassenzimmer genauso digital wie alle anderen Schulen in Buchloe. „Jetzt gibt es keine Kreidetafeln mehr, stattdessen Großmonitore“, stellte der Bürgermeister fest und sprach von einer „bunten Vielfalt der Schulen“ angesichts der Spezialisierung von Buchloer Schulen auf bestimmte Bereiche wie Fair-Trade, Klima, Medien, Bläserklassen und Imkerei.



Quartiersmanagement

Nicht nur für die heranwachsende Generation gibt es Verbesserungen, sondern auch für die ältere. So kündigte Robert Pöschl die neue Quartiersmangerin an, die ihre Arbeit Anfang Oktober dieses Jahres in Buchloe aufnehmen werde. Tamara Otto solle die Wünsche und Bedürfnisse der Senioren und Seniorinnen ermitteln, um dann ein geeignetes Quartierskonzept zu erstellen. „Mir liegt es am Herzen, mit älteren Menschen zu arbeiten und Angebote zu schaffen, damit diese lange und selbständig im eigenen Zuhause leben können“, so die neue Quartiersmanagerin in ihrer Bewerbung.