Praxisnahe Berufseinblicke: IHK-Partnerschaft zwischen VR-Bank und FOSBOS Kaufbeuren

Von: Felix Gattinger

Sichtlich erfreut über die Beurkundung der Partnerschaft: Schulleiter OStD Björn Mellies (v. li.), Vorstandssprecher Dr. Hermann Starnecker und Schulpartnerschaftsbetreuer Thorben Klein (IHK). © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Groovige Popnummern mit anspruchsvollem Duettgesang und teilweise rasanten Wechseleinsätzen vom Posaunensolo zum Gesangsmikrophon und zurück machten den Charme des musikalischen Rahmens aus, den die Schulband der FOSBOS Kaufbeuren unter der Leitung von Tiny Schmauch gekonnt auf die Bühne brachte. In der Schulaula wurde bei einer Feierstunde die bereits existierende Partnerschaft zwischen FOSBOS und der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu offiziell besiegelt.

Zustande gekommen sei die Kooperation von Bank und Schule durch die Vermittlung der IHK Schwaben, lobte Schulleiter Björn Mellies und bedankte sich an dieser Stelle für das damit verbundene Engagement. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit helfe den Schülern beim Kennenlernen verschiedener Berufsbilder, biete einen Einstieg in unternehmerisches Denken, vermittle ökonomische Bildungsinhalte praxisnah und informiere die jungen Menschen über die Karrierechancen in den verschiedenen Berufen.

Doch auch praktisches Alltagswissen aus der Welt der Erwachsenen würde durch den persönlichen Austausch vermittelt: Wie funktionieren Versicherungen oder eine Steuererklärung? Diese praxisnahe Vermittlung elementarer Kompetenzen aus der Erwachsenenwelt werde in Schülerkreisen auch „Lebensfähigkeits-Seminar“ genannt, so Mellies.



Wie das „Hineinschnuppern“ in die Geschäftswelt für die Schülerinnen und Schüler genau aussieht, erläuterte Vorstandssprecher der VR-Bank Dr. Hermann Starnecker. Mit den Schülerinnen und Schülern würden nicht nur Gespräche geführt, die Mitarbeiter der VR-Bank, bis hinauf zum Vorstand, ließen sich auch durch den Arbeitstag begleiten. So erführen die jungen Menschen in realen Situationen: Was ist Controlling? Wie arbeitet man im Marketing? Was macht eigentlich ein Vorstand?

Das Gute dabei sei, so Starnecker, dass die Jugendlichen auf diese Weise nicht nur das Berufsbild der Bankkaufleute kennenlernten, denn bei der VR-Bank seien auch Immobilienmakler und IT-Fachleute verschiedener Richtungen beschäftigt. Und weil der Fachkräftemangel auch vor der VR-Bank nicht Halt macht, ließ der Vorstandssprecher durchblicken, dass es ihn freuen würde, einige der Schüler bald auch als Mitarbeiter begrüßen zu dürfen.



Dann betrat der im Vorfeld des Tänzelfestes sichtlich gut gelaunte ehemalige FOSBOS-Schüler und jetzige Oberbürgermeister Stefan Bosse für ein Grußwort die Bühne. In seiner Funktion als OB habe er bei solchen Anlässen immer die Aufgabe, sich zu freuen, und das tue er in diesem Fall besonders. „Schule gelingt immer dann“, lobte Bosse die Praxisnähe des Projekts, „wenn wir hinterher sagen können: ‚Es hat mir für mein Leben geholfen, jetzt bin ich gut unterwegs‘.“ Dabei bedankte sich Bosse auch für das Engagement seitens der IHK, „Menschen in Unternehmen zu bringen, die dafür brennen.“

„Alles fällt uns sehr leicht, wenn wir es mit Spaß und Leidenschaft tun“, resümierte der für IHK-Schulpartnerschaften zuständige Betreuer Thorben Klein und leitete damit zur feierlichen Beurkundung der Partnerschaft (siehe Foto) über. Ihren Abschluss fand die Feierstunde bei einem Stehempfang.