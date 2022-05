Preisrekord bei letzter Vieh-Auktion

Von: Stefan Raab

Zum letzten Mal wurden Rinder bei der Vieh-Auktion in der Buchloer Schwabenhalle präsentiert. © Raab

Buchloe – Ein Kälbchen blökt, das Heu, das überall auf dem Boden verteilt liegt, duftet und aus den Lautsprecherboxen ertönt die fordernde Stimme des Auktionators. Eigentlich ist alles wie immer in der Schwabenhalle. Eigentlich. Doch die Allgäuer Züchter und Landwirte haben sich in Buchloe ein letztes Mal getroffen, um für ausgewählte Kälber und Jungrinder zu bieten. Die traditionelle Vieh-Auktion wandert nach Unterthingau ab, weil die Mehrzahl der Bieter aus dem Oberallgäu kommt und der Anfahrtsweg für sie unverhältnismäßig lang ist.

Viele bedauern den Umzug. Vor allem der Erste Bürgermeister der Stadt Buchloe, Robert Pöschl sagte: „Wir waren stolz darauf, die Vieh-Auktion veranstalten zu können. Jetzt geht hier ein Stück Landwirtschaftsgeschichte zu Ende.“ Er steht damit nicht allein da. Wehmut überkommt auch Franz Burger. „Eigentlich schad‘, dass die Halle aufgegeben wird“, sagt der ehemalige Landwirt aus Eggenthal. Seit den 1980er Jahren sei er regelmäßig in der Schwabenhalle gewesen und habe so manches Jungvieh zu einem niedrigen Preis erstanden. Besonders spannend seien diejenigen Auktionen gewesen, bei denen Südtiroler Käufer mitgeboten hätten. „Die haben den Preis hoch getrieben.“



Bietergefecht und Preisrekord

Ein bisschen wie damals ging es auch dieses letzte Mal in der Buchloer Verkaufshalle zu. Käufer aus Südtirol, Oberbayern, Niederbayern und Franken erwarben über 60 Prozent des Großviehs, während sich die Bieter aus Schwaben über den Rest der vielversprechenden Kälber und Rinder freuen konnten. Auktionator Josef Keller bilanzierte in seinem Marktbericht: „In der Tat war es ein historischer Markt mit einem absoluten Preisrekord nach heftigen Bieterduellen.“ Zwar hätte sich der Markt für Jungvieh „in den letzten drei Monaten extrem nach oben entwickelt“, aber solche Preissteigerungen habe er als langjähriger Auktionator bisher noch nie erlebt. Von acht Biojungkühen ging die teuerste, eine leistungsstarke Jero Tochter von Richard Schindele aus Unterthingau, für 2.500 Euro nach Böbing. Als Käufer und Verkäufer glaubten, dass damit der Höhepunkt der Vieh-Auktion erreicht worden wäre, entbrannte ein Bietergefecht um eine sehr gut entwickelte Brown Swiss mit einem Erstkalbalter unter zwei Jahren. Ein Buchloer Züchter erhielt mit 3.400 Euro den Zuschlag und konnte sich damit gegen die Südtiroler Konkurrenz durchsetzen – ein unerwarteter Höchstzuschlag.



Abschied nehmen

Nach fast vierzig Jahren heißt es nun, von der 1984 neu gebauten Schwabenhalle Abschied zu nehmen. Oder wie es Robert Pöschl ausdrückte: „Jedes Ende ist auch ein Aufbruch in eine neue Zeit.“ Auf ihrem Gelände soll ab 2023 ein Gewerbepark mit drei in Buchloe erfolgreichen, ansässigen Unternehmen entstehen. Der Standort für diesen Zweck sei „zukunftsweisend“, fuhr das Gemeindeoberhaupt fort. Das 40 Jahre bestehende Autohaus Pauli beansprucht auf dem neuen Gelände die geringste Fläche mit über 5.000 Quadratmetern. Fast doppelt so viel geht an die Firma Spitzke, die im Gleisbau, Schwerpunkt Oberleitung, tätig ist und vorrangig mit der Deutschen Bahn zusammenarbeitet. Deren Niederlassungsleiter für Buchloe, Jörg Hopfenziz, erklärte, dass 60 neue Büroarbeitsplätze, neue Azubi-Stellen und Studienplätze im Bauingenieurswesen für die Gebäude an der A 96 in Planung seien.



Auf über 20.000 Quadratmeter Fläche wird sich das Grundstück des Logistikunternehmens Leinsle erstrecken, das seit 1895 in Buchloe ansässig ist. Geschäftsführer Benjamin Leinsle betonte im Gespräch mit dem Kreisbote, dass er froh darüber sei, seine Firma am Heimatstandort erweitern zu können. Für den neuen Standort an der Autobahn A 96 würde ein nachhaltiges Logistikonzept entwickelt, das den Transport „auf die Schiene bringen“ und damit die Öko-Bilanz des Unternehmens verbessern soll. Einen weiteren Vorteil sieht der Unternehmenschef darin, 80 zusätzliche Arbeitsplätze und Azubi-Stellen zu schaffen. Darüber freue sich besonders der Erste Bürgermeister ebenfalls.



Auktionator Josef Keller indes schaut voller Vorfreude auf sein Leben als Rentner. Denn: „Jedes Ende ist auch ein Aufbruch...“ Die erste Vieh-Auktion in Unterthingau ist für den 2. Juni 2022 geplant. Anmeldungen, Kaufaufträge und Infos unter www.prorind.de oder Telefon 0831/522 440.