Private Wirtschaftsschule Frenzel verabschiedet 37 AbsolventInnen aus zwei Klassen

Feierliche Gala: Die Absolvia der Kaufbeurer Wirtschaftsschule Frenzel. © Foto: Private Wirtschaftsschule Frenzel Kaufbeuren

Den Start in einen neuen Lebensabschnitt markierte die feierliche Verabschiedung der Abschlussklassen des Jahrgangs 2022/23, die erstmalig im Gablonzer Haus stattfand. Eine weitere Neuerung bestand darin, dass die Vorbereitung und Organisation diesmal die AbschlussschülerInnen selbst auf die Beine gestellt hatten. Dabei wurden sie natürlich von den „Profis“ aus dem Lehrerkollegium unterstützt. Durch das Programm führte souverän ein Dreier-Team aus zwei Abschlusschülerinnen und einem Vorabschlussschüler.

In ihrer Begrüßungsrede gratulierte Schulleiterin Dr. Susanne Schedl zunächst den „Hauptpersonen“ zum erreichten Abschluss und freute sich mit ihnen über das nun sicher vorherrschende „wonnige Erholungs- und Stimmungshoch“. Dabei sollte aber auch ein Dank an die überaus wichtigen Unterstützer und Motivatoren, die Eltern, für das Vertrauen in die Schule und den lebhaften Kontakt ausgesprochen werden.

Dem Lehrerkollegium wurde ebenfalls gedankt für die stetige Geduld und Professionalität bei der Vermittlung von Wissen, Bildung und Empathie ihrer Schützlinge. Schulleiterin Dr. Susanne Schedl, die in beiden Klassen selbst als Deutschlehrerin tätig war, erinnerte in ihrer Rückschau an eine Lektüre, wo es um Recht, Gerechtigkeit und Moral ging. Daran knüpfte sie einen Appell, selbst im weiteren Leben kritisch zu denken, für die Gemeinschaft einzutreten, offen zu sein und nie abzustumpfen. Gleichzeitig gebe es aber auch so viel Schönes in der Welt, was es nun zu entdecken gelte. Mit dem berühmten Zitat von Horaz, „Carpe diem“ im Sinne von „Mache das Beste aus deinem Leben“ beendete die Schulleiterin ihre Rede.

Danach erfreute ein Achtklässler das Publikum mit zwei virtuos vorgetragenen Gitarren-Interpretationen der Rocksongs „Viva la vida“ von Coldplay sowie „Perfect“ von Ed Sheeran.

Vor der Zeugnisverleihung warfen dann die KlassenleiterInnen der Abschlussklassen noch einen Blick zurück auf die gemeinsamen Jahre. Claudia Lindner (V 10) freute sich insbesondere über die sehr gut gemeisterte Prüfung im Fach BSK, wo die Klasse sich bei der Vorbereitung gegenseitig unterstützt hatte. Markus Giesecke (Z 11) wurde sogar poetisch und verglich seine SchülerInnen mit „Berglöwen“, die sowohl bei der Abschlussfahrt nach Barcelona wie auch im schulischen Bereich Ausdauer und Mut bewiesen hätten.

Nun war endlich Zeit für die langersehnte Übergabe der Zeugnisse. Dabei gab es traditionell Ehrungen der Jahrgangsbesten, die von den Partnerfirmen Georg Jos. Kaes GmbH und der Sparkasse Kaufbeuren großzügig unterstützt wurden. Lobende Erwähnungen fanden zwei Schüler aus der Z11, sie hatten an der Entwicklung einer App für den Pausenverkauf gearbeitet. Einen absoluten „Traumschnitt“ von 1,0 erreichte eine Schülerin aus der V 10, die am 24. Juli im Bayerischen Kultusministerium unter Beisein des Ministerpräsidenten bei der Bestenehrung alle schwäbischen Wirtschaftsschulen vertreten hatte dürfen!

Die Abschlussklassen selbst erinnerten auch aus ihrer Perspektive an die Frenzel-Zeit. Schülerinnen der V 10 blickten insgesamt sehr positiv auf die Jahre an der Schule zurück und freuten sich insbesondere über die wertvollen Freundschaften, die hier geschlossen werden konnten. Die VertreterInnen der Z11 bezeichneten die Schulzeit als eine „unvergessliche Reise durch Höhen und Tiefen“, die nun zu Ende gehe. Geschenke an alle Lehrer, die in den Klassen unterrichtet hatten, bestätigten das positive Fazit der gemeinsamen Zeit aus.

Blumen gab es am Ende auch noch von der Schul- und Geschäftsleitung für mehrere KollegInnen, mit denen ihre lange Betriebszugehörigkeit oder auch ihr besonderer Einsatz für die Schulfamilie gewürdigt wurde.

Am Ende klang der offizielle Teil der Feier mit Videofilmen der beiden Abschlussklassen sowie einem gemeinsamen Essen aus.