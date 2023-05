Quartiersmanagerin Bianca Martin hält Irsee auf Trab

Teilen

Quartiersmanagerin Bianca Martin (Mitte) und der Seniorenbeauftragte Andreas Wachter (li.) mit der Laufgruppe vor dem Eingang des Quartierbüros. © Wischhöfer

Irsee – Selbstbestimmt so lange wie möglich im vertrauten Umfeld leben können – das will auch der Markt Irsee seinen Bewohnern ermöglichen. Bei der Quartiersarbeit geht es um das Gestalten und Beleben des Wohnumfeldes und der Infrastruktur. Doch es geht auch um eine Kultur des Miteinanders, um ein generationenübergreifendes gesellschaftliches Zusammenleben.

Der Freistaat Bayern unterstützt die Kommunen bei dieser wichtigen Aufgabe und fördert den Aufbau seniorengerechter Quartierskonzepte – auch in Irsee: Einen Rückblick auf ihre Arbeit der letzten zwei Jahre gab Bianca Martin, Quartiersmanagerin des Markt Irsee, auf der jüngsten Gemeinderatssitzung den Räten und der stark vertretenen Öffentlichkeit.



Laut Bianca Martin hat sich in der zurückliegenden Zeit viel entwickelt. Um die Senioren im Markt Irsee bei der Garten- oder Hausarbeit zu entlasten, zählt der Helferkreis inzwischen 14 Personen im Alter von 14 bis 80 Jahren. Im Quartiersbüro, im Gebäude der ehemaligen VR-Bank, können interessierte Bürger zu den Öffnungszeiten am Dienstag von 16 bis 18 Uhr und am Freitag von 10 bis 12 Uhr ihre Anliegen vortragen. Freitags starten um 12 Uhr auch die Dorfspaziergänge mit einem gemeinsamen Mittagessen. Die Termine können dem Veranstaltungskalender auf der Internetseite des Markt Irsee entnommen werden.



Bewährt haben sich nach Aussage der Quartiersmanagerin auch die Einkaufsfahrten mit dem VW-Bus der Gemeinde ins Einkaufszentrum nach Pforzen oder Museumsbesuchen in Kaufbeuren. Die gute Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeauftragten Andreas Wachter trage auch sehr zur Akzeptanz des Quartierbüros bei, berichtete Martin. Bei den 37 gemeinsamen Geburtstagsbesuchen bekamen die beiden „Sozialarbeiter“ auch einen Einblick in die Wohnsituation der älteren Mitmenschen und konnten auch die Möglichkeiten des Quartiersmanagements ansprechen.



Um eine weitere soziale Verbindung zwischen den Generationen zu erreichen, entsteht derzeit eine gemeinsame Begegnungsstätte in der alten Schmiede gegenüber der Bäckerei Kohneberg. In der Gemeinderatssitzung erläuterte Gemeinderat Max Kehrbaum, dass dort eine kleine Werkstatt vorgesehen sei, in der auch Reparaturen von eigenen defekten Geräten vorgenommen werden können. Ein gemütlicher Gesellschaftsraum mit Versorgungsmöglichkeit zur Bäckerei sei ebenfalls geplant. Die Zusammenarbeit mit den Bürgern, sei so Marin, auch eine Fundgrube für Ideen, die dann auch an den Bürgermeister und den Gemeinderat übermittelt würden.

Jürgen Wischhöfer