Radverkehrskonzept auf den Weg gebracht

Das Marktoberdorfer Radverkehrskonzept rollt an. © Symbolfoto: panthermedia/monticello

Marktoberdorf - Die Stadt Marktoberdorf arbeitet stetig daran die Infrastruktur für Radfahrer zu verbessern. Bereits im Herbst 2021 beschloss der Stadtrat ein Radverkehrskonzept in Auftrag zu geben. Die Ausschreibung erfolgte im Frühjahr 2022. Im Anschluss daran wurden Fördermittel bei dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Nationale Klimaschutzinitiative) beantragt. Sobald diese bewilligt werden, kann der Startschuss zur Vergabe der Fördermittel fallen.

Ziel des Radverkehrskonzeptes ist es, Grundsätzliches zur Ergänzungen und Verbesserung des vorhandenen Fahrradwegenetzes innerhalb des Stadtgebiets auf den Weg zu bringen. Darüber hinaus soll untersucht werden, wie vorhandene Gefahrenstellen entschärft werden können sowie Abschnitte identifiziert werden, in denen durch Lückenschlüsse, Veränderungen oder Beschilderungen entlang der Radwegeführung Verbesserungen der Netzqualität zu erreichen sind. Weiterhin soll die vorhandene Radwegestruktur untersucht werden. Daraus sollen Empfehlungen für die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Steigerung der Effizienz und der Benutzerfreundlichkeit getroffen und geeignete Maßnahmen vorgeschlagen werden.



Auch an anderer Stelle bleibt die Stadt nicht untätig, ihre Attraktivität für Alltags- und Genussradler zu steigern. Zuletzt wurden am Veranstaltungshaus Modeon die bestehenden Fahrradständer vom städtischen Bauhof gegen neue ausgetauscht. Statt der alten „Felgenkiller“ gibt es dort jetzt moderne, komfortable Anlehner mit Lackschutzelement. Zusätzlich wurden weitere Fahrradabstellplätze geschaffen.



164 Fahrradständer

Mit den Fahrradanlehnständern wurden bereits an verschiedenen Standorten wie etwa an der Stadtbücherei, dem Innenhof des Rathauses, dem Hotel-Café Greinwald und Café Muckefuck sowie an der Schulbushaltestelle Sulzschneid sehr gute Erfahrungen gemacht. Weitere Fahrradanlehnständer am Caffe Torino, dem Jugend­treff PION, am Minigolfplatz in der Schwabenstraße sowie an der Alten Schule in Bertoldshofen sind derzeit geplant und werden zeitnah aufgestellt. Von den aktuell 75 Fahrradabstellanlagen mit über 550 Fahrradstellplätzen im Stadtgebiet sind bereits 164 mit Fahrradanlehnständern ausgestattet.