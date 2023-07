Raiffeisenbank Bidingen: Rückblick auf turbulentes Geschäftsjahr

Teilen

Die im Rahmen der Generalversammlung geehrten Mitglieder mit Vorstand und Aufsichtsrat. © Raiffeisenbank Bidingen eG

Bidingen – Die 120. Generalversammlung der Raiffeisenbank Bidingen eG fand jüngst in der Bidinger Sporthalle statt und informierte über die geschäftliche Entwicklung des Geldhauses. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Herrmann Unterreiner begrüßte Mitglieder, ehemalige Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder und Bidingens Bürgermeister Franz Martin.

Bank-Vorstand Martin Eberle berichtete über die Gründung der Bidinger Bank vor 120 Jahren und hob deren Bedeutung hervor. Anschließend blickte Eberle auf die wirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2022 zurück. Das Jahr sei anspruchsvoll gewesen, geprägt von hoher Inflation, steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen sowie Kehrtwendungen der Finanzmärkte. Die EZB hatte erstmals nach elf Jahren im Juli 2022 ihren Leitzins erhöht, gefolgt von weiteren Zinsschritten. Der kräftige Zinsanstieg und das schrittweise Beenden des Anleiheankaufprogramms hätten zu starken Verwerfungen an den Anleihemärkten geführt, so Eberle.



Vorstand Holger Bernhardt erläuterte anschließend das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahrs. So konnten die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken trotz vielfältiger Herausforderungen den Stress­­test bestehen und ihr operatives Ergebnis verbessern. Die Raiffeisenbank Bidingen eG konnte im letzten Jahr dynamisch wachsen: Die Bilanzsumme stieg um 13,5 Prozent auf 79,7 Millionen Euro. Die Kundenausleihungen stiegen um 12,3 Prozent auf 53,8 Millionen Euro und die Kunden­einlagen um 14,5 Prozent auf 71,8 Millionen Euro. Das bilanzielle Eigenkapital beträgt 4,3 Millionen Euro. Der Zinsüberschuss wurde gesteigert, während die Zinsspanne rückläufig war. Das Provisionsergebnis blieb trotz schwieriger Rahmenbedingungen stabil. Nach Steuerzahlungen und Vorwegzuweisungen zu den Rücklagen lag der Bilanzgewinn bei 29.000 Euro.



Den Mitgliedern wurde eine Dividende von zwei Prozent (20.708 Euro) ausgeschüttet. Weil der Raiffeisenbank die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde am Herzen liegt, wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder knapp 6.000 Euro an die örtlichen Vereine gespendet. Die Bank freut sich außerdem auf die Eröffnung des Nahversorgermarktes im Herbst, der von der örtlichen Raiffeisenbank in Bidingen gebaut und gefördert wird.