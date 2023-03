Höhere Aufklärung als der Durchschnitt Bayerns

Raub und Diebstahl: Polizei Marktoberdorf berichtet über steigende Fallzahlen

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Von der Tunnelbaustelle in Bertoldshofen wurden im Mai 2022 acht Tonnen Kabel gestohlen (hier ein Symbolbild vom Tag des offenen Tunnels). © Hirschberg

Marktoberdorf - Mit perfiden Tricks und einem unverschämten Kabelraub ging das Jahr 2022 in die Kriminalitätsstatistik der Kreisstadt ein. Insgesamt stieg die Zahl der Straftaten im Raum Marktoberdorf um deutliche 13,9 Prozent, wie die Polizei bekannt gab. Insbesondere in den Bereichen Gewaltkriminalität, Diebstahl und Sexualdelikte ist der Anstieg besonders groß.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 2022 entwendeten unbekannte Täter rund 650 Meter Kabel von der Tunnelbaustelle in Bertoldshofen. Spektakulär an diesem Raub war der Aufwand, den die Täter betrieben, um rund acht Tonnen Kabel von der Baustelle unbemerkt abzutransportieren. Denn die Kabel waren bereits in den Schächten verlegt und mussten von dort mit einem Fahrzeug herausgezogen werden. Dann mussten die Kabel durchtrennt, in handliche Stücke geschnitten, aufgeladen und abtransportiert werden. Wohlgemerkt, 50 Meter Kabel wiegen beachtliche 600 Kilogramm. Auch der Sachschaden war bedeutend: Er betrug rund 200.000 Euro.

Insgesamt verzeichnete die Polizei Marktoberdorf im Jahr 2022 exakt 1.002 Straftaten in ihrem Dienstbereich. Darunter waren 199 Diebstähle, das sind knapp 20 Prozent. Im Jahr 2021 bearbeitete die Polizei noch 172 Diebstähle. Auffällig beim Blick auf die Statistik ist auch, dass sich die Zahl der Fahrraddiebstähle vom einen auf das andere Jahr fast verdoppelt hat (von 19 auf 36 Fälle).

Bei den Gewaltdelikten stieg die Zahl der Fälle von 20 im Vorjahr auf 45 im Jahr 2022. Kein Mord und Totschlag, drei Mal sexueller Übergriff (keinen im Vorjahr) und 38 Fälle (20 in 2021) von schwerer und gefährlicher Körperveletzung listet die Polizei auf. Immerhin kann sie bei letzterem auf eine extrem gute Aufklärungsquote von fast 95 Prozent verweisen.



Auch die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nahm 2022 mit 47 einen traurigen Rekord ein (2021: 29, 2020: 27 und 2019: 16 entsprechende Straftaten). Auch hier ist die Aufklärungsquote mit 93,6 Prozent der Fälle sehr hoch.



Höhere Aufklärung als der Durchschnitt Bayerns

A propos Aufklärung: Erster Polizeihauptkommissar Helmut Maucher erklärte, dass die Aufklärungsquote der Polizeiinspektion weiterhin auf einem konstant hohen Niveau sei. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,5 Prozent zum Vorjahr auf 74,7 Prozent liegt sie einiges höher als in Gesamt-Bayern mit 67,7 Prozent.



Die Polizei warnt weiterhin vor sogenannten Callcenter-Betrügern und zitiert einen besonders dreisten Fall aus dem Jahr 2022: Ein Rentnerpaar, 91 und 80 Jahre alt, erhielt einen Schockanruf von seiner vermeintlichen Tochter. Eine weinerliche Frauenstimme gab an, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Sie übergab an eine zweite Frau, die sich als Polizistin ausgab und sagte, dass eine Kaution von 62.000 Euro die drohende Untersuchungshaft abwenden würde. Die perfide Masche führte leider zur Übergabe von 40.000 Euro durch das ältere Ehepaar an die „Abholerin“. Kurz darauf stellte sich die ganze Geschichte als Betrug heraus.