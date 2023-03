Raum für Begegnung: Kaufbeurer Integrations- und Bildungsverein feiert Kulturfest

Von: Mahi Kola

Gegenseitiges Interesse ist ein wichtiger Schlüssel zur Integration – gerne auch kulinarisch. © Kola

Kaufbeuren - Am vergangenen Wochenende lud der Kauf­beurer Integrations- und Bildungsverein (KIB e.V.) alle Interessierten zum Kulturfest in die Augsburger Straße 15 ein. Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, sich auszutauschen, die Vereinsräume zu besichtigen und türkische Spezialitäten zu probieren.

Für Resit Sevimli vom KIB ist es wichtig, Räume der Begegnung zu schaffen, sich aktiv um Integration zu bemühen. Damit ein friedliches, von gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz geprägtes Miteinander gelingt, brauche es Offenheit und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. „Vorurteile können nur durch Begegnungen abgebaut werden“, sagt Sevimli. Das Kulturfest stehe ausdrücklich allen Besuchern offen und biete Gelegenheit zum Austausch und Raum, Fragen zum Islam sowie zur Geschichte des Vereins zu stellen. Für eine gelingende Integration der in Kaufbeuren lebenden Menschen sei – auf beiden Seiten – das kritische Hinterfragen eigener Vorurteile unabdingbar. Dazu gehöre das Interesse, sich über andere Kulturen zu informieren genauso wie die Bereitschaft der hier lebenden Muslime, sich anzupassen, sich zu den hiesigen Werten und zum Grundgesetz zu bekennen. Anlässe wie das Kulturfest seien wichtig, um Ausländerfeindlichkeit und Ängsten durch mehr Verständnis füreinander entgegenzuwirken.

Der Verein leiste laut Sevimli einen aktiven Beitrag dazu: Der KIB bilde die Imame etwa selber vor Ort aus, unterrichte Mädchen und Jungen, die die Gemeinde später leiten und repräsentieren sollen. An den Wochenenden findet Koranunterricht statt; zusätzlich gebe es regelmäßige Angebote wie die Hausaufgabenhilfe.



Ehrenamtliches Engagement

Ehrenamtliche geben Kindern Deutschunterricht, helfen Familien bei der Wohnungssuche oder begleiten sie zum Arzt. So zum Beispiel Regina und Bernd Dautermann, die ihren Beitrag zur Unterstützung jener Menschen leisten wollen, die Hilfe benötigen. Bernd Dautermann spricht auch arabisch, um sich mit ihnen „auf Augenhöhe unterhalten“ zu können. „Es ist viel Arbeit, die sich aber in jedem Fall lohnt“, so Dautermann. „Sich mit den Menschen auseinanderzusetzen ist wichtig“, empfindet auch Regina Dautermann ihren Einsatz als bereichernd. Über die Unterstützung der Stadt Kaufbeuren und die Hilfe der Ehrenamtlichen freut sich Sevimli sehr. Auch am Tag der offenen Moschee am 3. Oktober hofft er auf viele interessierte Besucher, die offenen Austausch und Begegnung leben.