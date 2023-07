Zeugnisvergabe für die Abschluss-Klassen

Von: Felix Gattinger

„Ciao Jola, ciao!“ Mit aufwändiger Deko feierten die Absolventinnen und Absolventen eine große Strandparty. © Foto: O. Knoblach

Zum anrührenden Abschluss einer rauschenden Strandparty an der Josef-Landes-Schule Kaufbeuren sangen die Lehrerinnen und Lehrer der Oberstufe den sechzehn Absolventinnen und Absolventen den umgedichteten Italo-Hit „Ciao Jola, ciao!“ Im Rahmen eines großartigen Festes mit aufwändiger Deko und südlichem Fingerfood, wurde mit Eltern und Förderverein gebührend gefeiert, dass zwölf Schülerinnen und Schüler die Prüfung zum Mittelschulabschluss und vier Schülerinnen und Schüler die Prüfung im Bildungsgang Lernen bestanden haben.

Die – wie immer an der Jola – aufwändige Abschlussfeier war die Fortsetzung der Abschlussfahrt nach Rimini.

Die „VIP-Party am Strand“ fand nach dem überkonfessionellen Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche statt, in der Pfarrer Josef Landes, der Namensgeber der Schule und Ehrenbürger Kaufbeurens (1841-1919), bestattet ist.

In der Aula der Josef-Landes-Schule zwischen Palmen, Wimpeln, Fischernetzen und Gummienten gab es dann auf einer improvisierten Strandbühne herzliche Worte von Schulleiterin Sabine Thoma und Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler, die OB Stefan Bosse vertrat und von der kreativen Zeugnisvergabe am Strand genauso begeistert war, wie die gesamte Schulfamilie. Die pointierte Moderation des Abends lag bei Julie Winter und Lukas Linnartz, den verantwortlichen Klassenlehrkräften.