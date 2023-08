Eberhofer-Premiere in Kaufbeuren: Standing Ovations für „Flötzinger“

Von: Agnes Reißner

Bereit fürs „Rehragout Rendezvous“: Die Eberhofer-Darsteller Gerhard Wittmann (v. li.), Michael Kranz und Daniel Christensen waren zu Besuch im Corona KinoPlex Kaufbeuren. © Agnes Reißner

Kaufbeuren – Dirndl, Blaumann oder T-Shirts von „Flötzinger Heizung und Sanitär“ bzw. „Born Rebles Niederkaltenkirchen“: Im Kaufbeurer Kino zeigte die Zuschauerkulisse am Freitag besonders bunt. Grund war die Premiere des neunten Eberhofer-Krimis „Rehragout Rendezvous“, zu der sogar einige Hauptdarsteller ins Allgäu gekommen waren.

Eigentlich läuft der Film erst am kommenden Donnerstag, 10. August, in den Kinos an. Im Zuge einer organisierten Kinotour konnten sich Fans aber bereits für diese Sondervorstellung Tickets sichern. Als die drei Schauspieler Daniel Christensen (im Film „Flötzinger“), Gerhard Wittmann (Franz Eberhofers Bruder Leopold) und Michael Kranz (Tatverdächtiger Simon Steckenbiller) am späten Nachmittag im Foyer des Corona KinoPlex ankamen, warteten die Zuschauer bereits im vollbesetzten Kinosaal und begrüßten die Darsteller mit tosendem Applaus und Standing Ovations.

Kranz, der bereits mit Steven Spielberg gedreht hat, freute sich über die vielen Gäste. Es sei schön, die Kinos nach Corona wieder voll zu sehen, sagte er. Gut eine halbe Stunde nahmen sich die Schauspieler Zeit, um sich den Fragen des Publikums zu stellen. Auch ein kleines Quiz gab es, bei dem die Teilnehmer signierte Filmplakate und DVDs gewinnen konnten. Typisch allgäuerisch, war die Resonanz zunächst eher verhalten, schließlich stellten die Kaufbeurer aber doch ihr Wissen unter Beweis. Nur an der Aufgabe, alle Filme in der chronologisch richtigen Reihenfolge aufzuzählen, haperte es.



Gerhard Wittmann, der bekanntlich seit dem ersten Eberhofer-Film mit dabei ist, wurde dann sogar sentimental. „Wenn in der Anfangsszene des neuen Filmes alle versammelt beim Weihnachtsessen sitzen und man sieht, wie alle älter geworden sind, das macht etwas mit mir“, gab er zu.



Die beschriebene Szene konnten die Zuschauer im Anschluss direkt selbst beurteilen. Nachdem die Schauspieler sich verabschiedet hatten, wurde der komplette Film gezeigt. Ob der neue zugleich der beste Eberhofer sei, lasse sich schwer beurteilen, waren sich die Darsteller einig. „Unser Regisseur Ed Herzog sagt immer: ‚Jeder Film ist für mich wie ein Kind, da hat jeder seine Besonderheiten‘“, verriet Christensen.



Fest steht, dass es im Saal wieder eine Menge Lacher gab. „Cool war´s“, fasste es eine Zuschauerin nach der Vorführung zusammen. „Rehragout Rendez­vous“ ist auf jeden Fall einen Filmhaus-Besuch wert. Auch Daniel Christensen alias Ignaz Flötzinger appellierte an die Besucher: „Ins Kino gehen, ins Kino gehen, ins Kino gehen!“ Sonst bleibe von dieser Kunstsparte nämlich bald nichts mehr übrig.