Revival Band „ABBA 99“ sorgt für Begeisterung beim Live.Art-Festival

Von: Mahi Kola

Kaufbeuren – Das Live.Art.Sound-Festival verwandelte die Kaufbeurer Altstadt am vergangenen Wochenende in eine Partymeile: Die auftretenden Bands verbreiteten bei den Besuchern Feierstimmung – der teilweise ungemütlichen Wetterlage zum Trotz. Das Highlight des Events war am Freitagabend die Revival Band „ABBA 99“, die von eingefleischten Fans der schwedischen Kultformation gefeiert wurde. Doch auch diverse Rock- und Pop-Coversongs animierten zum Mitsingen.

1 / 14 Die auftretenden Bands verbreiteten bei den Besuchern Feierstimmung – der teilweise ungemütlichen Wetterlage zum Trotz. Das Highlight des Events war am Freitagabend die Revival Band „ABBA 99“, die von eingefleischten Fans der schwedischen Kultformation gefeiert wurde. © Kola

Vor dem Hauptakt versorgte zunächst die Kaufbeurer Gruppe „It Hudla“ die Zuhörer verlässlich mit diversen Partyhits, und gab mit ihrem Repertoire an Rock- und Pop-Coversongs ihr Bestes. Damit sorgten sie für Stimmung, die anfangs allerdings nur zögerlich aufkam. Der Stadtjugendring nutzte anschließend die Gelegenheit, um den „Eckpunkt“ in der Schmiedgasse als Anlaufstelle für (politischen) Austausch vorzustellen. Dazu holten Kilian Herbschleb und Till Nißle Jugendliche auf die Bühne, die den Eckpunkt als einen offenen Ort und Treffpunkt für alle bewarben, um Ideen einzubringen und Themen anzustoßen, welche die Kaufbeurer bewegen.



ABBA-Fans feiern Revival-Band

Als es Zeit für die ABBA-Revival-Band war, konnten die ABBA-Fans überwiegend reiferen Alters nicht mehr an sich halten, sangen die Lieder mit und tanzten. Aber auch die jüngeren Besucher wurden durch die authentische Performance und vom typischen ABBA-Sound mitgerissen. Spätestens bei „Dancing Queen“ nahm das Publikum „You can dance“ als Aufforderung wahr, sich beim Tanzen ganz fallen zu lassen. Nichts Geringeres als einen originellen Auftritt ohne zusätzliche Einspielungen hatte die bundesweit bekannte Band im Vorfeld versprochen – und hielt das Versprechen durch ihre detailgetreue Choreografie, die transportierte Freude und die lebendige Interaktion mit dem Publikum. Zwischen den bekannten Klassikern wie „The Winner Takes It All“, „Mamma Mia“ und „Super Trouper“, sowie den schönen Stimmen von Vera Klima als Agnetha und Alexandra Sieber als Anni-Frid, hüllte ABBA 99 die Kaiser-Max-Straße in die Magie der 1970er Jahre.



Ausgelassen feiernde Festival-Besucher

Am Samstagabend lieferten die Jungs der Ostallgäuer Gruppe „CNSB“ ihren Brass-Sound, unterstützt vom Kaufbeurer Tanzstudio Dance Soulution, während die Partyband „Die Allgeier“ den Besuchern einheizte. Die Resonanz ließ insgesamt etwas zu wünschen übrig. Ginge es nach Festival-Organisator Claus Tenambergen, hätten es durchaus mehr als die rund 400 Besucher am ersten Live.Art-Abend sein können – nichtsdestotrotz freute er sich über die ansteckende Begeisterung der ausgelassen feiernden Fans. So stand das Festival an den beiden Abenden auch spürbar im Zeichen des gemeinsamen Feierns, der Freude und des unbeschwerten Zusammenseins.