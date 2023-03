Richtfest zum Neubau der Linara-Firmenzentrale in Kaufbeuren

Von: Mahi Kola

Teilen

Richtfest am Rohbau der neuen Firmenzentrale von Linara: Zimmerermeister Alexander Engler sprach den feierlichen Richtspruch. © Kola

Kaufbeuren – Beim Richtfest zum Neubau der Linara-Firmenzentrale am Bavariaring kamen vergangene Woche Bau- und Projektpartner, Mitarbeiter und Vertreter der Stadt zusammen, um den Fortschritt des Neubaus zu feiern. Großen Wert legt das Unternehmen dabei auf Nachhaltigkeit. Die Firmenzentrale, die voraussichtlich im dritten Quartal 2023 fertiggestellt wird, soll ein „architektonisches Highlight“ werden.

Die Firma Linara, die sich auf Wintergärten, Terrassendächer, Fenster und Co. spezialisiert hat, zieht dann vom bisherigen Standort am Innovapark in die neuen Räumlichkeiten. Ende August letzten Jahres erfolgte der Spatenstich zum Neubauprojekt. Im Rahmen des Richtfests bedankte sich Linara-Prokurist Leif Würtz bei allen am Projekt beteiligten Partnern: „Durch euren Eifer und eure Begeisterung habt ihr es ermöglicht, dass wir heute diesen Baufortschritt feiern können“, so Würtz. Trotz herausfordernder Zeiten sei es durch den Mut der Beteiligten gelungen, den Rohbau zu realisieren. Im neuen Gebäudekomplex sollen Ausstellung, Lager und Arbeitsräume unter einem Dach untergebracht werden. Das verantwortliche Bauunternehmen ist die Firma Dobler.

Anspruch an Nachhaltigkeit

Mit dem Bau soll insbesondere der „zeitgemäße Anspruch an CO 2 -Neutralität“ erfüllt werden. Neben der besonderen Architektur mit einer neuartigen Photovoltaik-Faltfassade sind laut Würtz auch zahlreiche Verglasungen vorgesehen. Damit soll ein Wiedererkennungswert zum Mutterunternehmen Solarlux geschaffen werden. Das nachhaltige, klimaneutrale Gebäude soll nicht zuletzt eine Strahlkraft in der Region entwickeln – als „Eyecatcher“ und „Magnet“ bezeichnete Würtz den Neubau, der auch andere Bauvorhaben inspirieren soll. Auch für die Sicherung von Arbeitsplätzen will sich das Unternehmen stark machen; für die Mitarbeiter biete die künftige Firmenzentrale ein modernes Arbeitsumfeld. Die neuen Räumlichkeiten sollen darüber hinaus ein Treffpunkt für Fachveranstaltungen und mehr sein. „Lasst uns diesen Ort zum Ort der Gemeinschaft, Begegnung und Inspiration machen“, so der Appell von Würtz.

Auch Oberbürgermeister Stefan Bosse zeigte sich über das Bauprojekt und dessen Fortschritt erfreut. Die neue Firmenzentrale, die direkt an der B12 entstehe, sei ein beeindruckendes Bauvorhaben – auch durch die Philosophie der Nachhaltigkeit, die das Unternehmen vertrete. Jetzt gelte es, das Gebäude „baldmöglichst mit Leben zu füllen“. Beim Richtfest durfte natürlich der Zimmermann nicht fehlen, der im Beisein der Projektbeteiligten den feierlichen Richtspruch sprach.