Robo-Night in Marktoberdorf: die neuesten Automatisierungslösungen

Teilen

Neue Prototypen und Anwendungsgebiete sowie der fachkundige Austausch vor Ort waren bei der dritten Robo-Night in Marktoberdorf zentral. Reiner Nusser (links) von der Firma igus GmbH stellte in diesem Zusammenhang auch einfache und günstige Produkte in Aussicht. © Stadt Marktoberdorf

Marktoberdorf – Vergangene Woche hatte die Stadt zur mittlerweile dritten Robo-Night eingeladen. Besucher kamen vom Bodensee, von Augsburg und München und trafen sich zum fachlichen Austausch mit Herstellern aus der Region. Im Kern ging es um neue Entwicklungen auf dem Robotikmarkt und darum, dass Roboter nicht immer teuer sein müssen.

Die Firma igus, hatte zu dem Thema gleich mehrere verschiedene Roboter sowie ein ganzes Baukastensystem an Werkzeugen mitgebracht. „Die Robotik entwickelt sich stetig weiter und es sind immer wieder neue, einfachere und günstigere Lösungen verfügbar“, so Reiner Nusser von igus.

Nach dem Vortrag zeigten Roland Singer von Robominds und Peter Grotz, Geschäftsführer der azero GmbH, welche Angebote zur Robotik in Marktoberdorf bereits existieren und welche Bandbreite an Lösungsmöglichkeiten verfügbar ist. Nach den Vorträgen konnten die Besucher sich an zehn verschiedenen Stationen direkt mit den Experten unterhalten, Prototypen und neue Anwendungsgebiete entdecken und Erfahrungen austauschen.



Wirtschaftsförderer Phi­lipp Heidrich zog ein durchweg positives Fazit: „Mit den Robo-Nights schaffen wir vor allem für kleine und mittlere Betriebe die Möglichkeit, sich umfassend mit dem Thema Automatisierung zu beschäftigen – praktisch und vor Ort“. Er bestätigte, dass die Veranstaltung fortan eine feste Größe in der Kreisstadt sein werde.