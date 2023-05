Roboter für mehr soziale Teilhabe an der Realschule Marktoberdorf

Von: Angelika Hirschberg

Kleiner Kerl, große Wirkung: Landrätin Zinnecker (li.) überreichte den landkreisweit ersten Avatar an Daniel Mair von der Realschule Marktoberdorf. © Hirschberg

Marktoberdorf – Nein, kein neues Küchengerät: Landrätin Maria Rita Zinnecker übergab am vergangenen Freitag den ersten „Schüler-Avatar“ landkreisweit an die Realschule Marktoberdorf. Was es mit dem Roboter im R2-D2-Format auf sich hat und warum er chronisch kranken Kindern helfen kann, erklärte Daniel Mair, stellvertretender Schulleiter den Schülerinnen und Schülern der zehnten Klassen. Diese nutzten die Gelegenheit aber auch, der Landrätin zahlreiche Fragen zur Politik im Ostallgäu zu stellen.

Doch zurück zum Avatar, AV1 ist sein Name. Er wird ab sofort in der Realschule seinen Dienst leisten. Im vergangenen Herbst entdeckte Konrektor Daniel Mair den Roboter, der in der Tat einem Mixer ähnelt, auf einer Lehrer-Fortbildung. Begeistert von dessen Einsatzmöglichkeiten an der Inklusions-Realschule, schlug er die Anschaffung dem Landkreis als Sachaufwandsträger vor.

Auch im Landrats­amt, das im vergangenen Jahr rund 12,5 Millionen Euro in die Modernisierung der zwölf landkreiseigenen Schulen gesteckt hat, fand AV1 Gefallen. Er kann chronisch kranke Schüler, die beispielsweise auf Reha oder im Krankenhaus sind, per Telepräsenz am Unterricht teilhaben lassen. Sprich AV1 drückt die Schulbank, während ihn der Schüler oder die Schülerin im Krankenstand vom Laptop zuhause aus steuert. Melden, Fragen stellen oder den Blick durchs Klassenzimmer schweifen lassen? Mit dem Avatar möglich. „Mitschüler können ihn sogar mit auf den Pausenhof nehmen und so den kranken Klassenkameraden am Schulalltag teilhaben lassen“, sagte Mair bei der Vorstellung. Mit der Möglichkeit der sozialen Teilhabe am Unterricht durch den Roboter soll laut Mair sogar der Heilungsprozess bei Kindern und Jugendlichen verbessert werden.



Die Realschule nimmt hier als erste Schule im Ostallgäu eine Vorreiterrolle ein. Im kommenden Schuljahr will die Schule dann erneut informieren, wie sich der Avatar in der Praxis geschlagen hat. Das kündigte Schulleiter Florian Klemm an. Er begrüßte Maria Rita Zinnecker auch zu einer Fragestunde auf der Bühne des Realschultheaters. Im Politik-Unterricht hatten die Zehntklässler zahlreiche Fragen vorbereitet, der sich die Landrätin bereitwillig stellte.



Welcher Dresscode im Landratsamt herrsche, was sie an ihrem Beruf möge und wie es sei, wenn „jeder Ihren Namen kennt?“, wollten die Jugendlichen wissen. Sie interessierten sich für die derzeit geplante Schulhofgestaltung, bemängelten Zug- und Schulbuszeiten und machten sich für das Wahlrecht ab 16 Jahren stark. Zinnecker, die selbst eine teilweise pädagogische Ausbildung besitzt, genoss den Austausch mit den jungen Menschen sichtlich. Sie werde einige Anregungen mit ins Landratsamt nehmen.