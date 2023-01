„Taste it Tour“ - Auftritt in Obergünzburg

Rockmusiker Frank Pané über seine Leidenschaft für die Musik und sein Konzert in Obergünzburg

Von: Mahi Kola

Teilen

Pur und unverfälscht: Der Rocker Frank Pané aus Kaufbeuren. © Frank Kollbi/ photofrank.ch

Kaufbeuren - Dass er mal etwas anderes als Musiker sein würde, ist dem Gitarristen Frank Pané nie in den Sinn gekommen. Der Kaufbeurer ist Mitglied der bekannten Rockband „Bonfire“ und gründete 2016 die international besetzte Formation „Sainted Sinners“, mit der er die „Essenz des Rock’n’Roll“ leidenschaftlich zelebriert. Was die Musik für ihn ausmacht, welches Lebensgefühl er mit ihr transportieren will und was das Publikum für ihn bedeutet, verrät der sympathische Rocker im Gespräch mit dem Kreisboten.

Pané ging es schon immer nur um die Musik an sich, pur und unverfälscht. So hart es im Business auch zugeht – sich für den Erfolg zu verbiegen, kam für den bodenständigen Künstler nie in Frage. „Gemeinsam mit meinen Bandkollegen mache ich die Musik, die ich liebe. Damit wollen wir das Publikum erreichen“, so Pané, der sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen lässt. So sehr die Pandemie Künstler in ihrem Schaffen ausgebremst hat, ließ Pané seiner Kreativität keine Fesseln anlegen, arbeitete mit seinen Mitstreitern trotz abgesagter Touren weiter an Projekten, in die viel Zeit und Herzblut fließt.



Die Band Sainted Sinners, die klassischen Hard­rock spielt, ist „mein musikalisches Baby“, lacht Pané. In der Musik der Formation klingt die Verbundenheit mit Rock-Legenden wie Deep Purple, Led Zeppelin und Black Sabbath an. Das Quintett ist mit erfahrenen Musikern besetzt, die die Liebe zu authentischer Musik jenseits von computergenerierten, am Fließband produzierten Stücken eint. Backing Tracks sucht man bei der Band vergebens, denn Sainted Sinners setzen auf „handgemachte“ Musik, die von Passion lebt. „Wir sind nicht austauschbar wie manch andere Bands“, sagt Bandleader Pané. Im November 2021 erschien ihr viertes Album, das musikalisch im Stil der 80er Jahre angesiedelt ist.



„Taste it Tour“ - Auftritt in Obergünzburg

Frank Pané hat eine Riesenfreude daran, seine Finger übers Griffbrett zu jagen, sich durch sein Gitarrenspiel in all seinen Facetten auszudrücken. In bestimmte Genre-Schubladen lässt sich der Herzblut-Musiker dabei ungern stecken, denn die Stilrichtungen, die ihn inspirieren reichen von Blues und Jazz über Pop bis hin zu Heavy-Metal.



Am 2. Februar tritt Pané mit Sainted Sinners im Rahmen der „Taste it Tour“ im GoIn in Obergünzburg auf. Die Freude, endlich wieder live spielen zu können, ist groß. Schließlich sei es das Feedback aus dem Publikum, das jeden Live-Auftritt zu etwas Besonderem mache: „Ich schaue gern ins Publikum, um die Reaktionen in den Gesichtern zu sehen – das beflügelt mich“, so der Künstler. Die Konzertbesucher dürfen sich an diesem Abend auf drei Bands freuen, die melodischen Rock facettenreich auf die Bühne bringen. Der Hauptact Sainted Sinners will dabei vor allem eine Message rüberbringen: „Habt Spaß, lasst den Alltag hinter euch und zelebriert den Rock’n’Roll.“