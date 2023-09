Weitere Baumfällungen in den Wertachauen

Jetzt geht es wieder weiter: breite Schneisen und schweres Gerät bei den Baumfällungen in den Wertach-Auen. © Bund Naturschutz

Kaufbeuren – Die umstrittenen Baumfällungen in den Wertachauen gehen weiter, erklärt die Stadt Kaufbeuren in einer aktuellen Pressemitteilung an. Einmal mehr begründet sie die Maßnahme mit der Gefährdungslage durch das fortschreitende Eschentriebsterben und andere Baumkrankheiten.

Bereits im vergangenen Frühjahr hatten solche Fällungen für Proteste von Bürgern und Naturschützern gesorgt, insbesondere weil diese während der Brutzeit vieler Vogelarten erfolgt waren. Der Bund Naturschutz hatte in diesem Zusammenhang sogar Anzeige bei der Polizei Kaufbeuren erstattet (wir berichteten).

Kritik war nicht zuletzt auch deswegen laut geworden, weil viele die Dimensionierung der sogenannten Rückwege für den Holztransport für übertrieben hielten. Die Wege seien so raumgreifend um den Einsatz von Maschinen und die Einhaltung des Arbeitsschutzes zu garantieren, rechtfertigt sich die Stadt.



Vorsorglich verweist die Verwaltung darauf, dass die anstehenden Arbeiten von der Regierung von Schwaben genehmigt seien. Voraussetzung dieser Genehmigung sei „die Festlegung von Maßnahmen, um die Auswirkungen des unvermeidbaren Eingriffes auf die Natur soweit wie möglich zu reduzieren.“ Dies beinhalte zum Beispiel, Stammabschnitte mit Baumhöhlen zu belassen. Die geplanten Fällungen tragen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und somit auch zur Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgängern bei, versichert die Stadtverwaltung.



Das Betreten der Baustelle, heißt es weiter, sowie der gesperrten Wege in den Wertachauen sei verboten, denn dort herrsche Lebensgefahr durch herabfallende Äste. Die Stadt Kaufbeuren prüfe jedoch laufend, ob gesperrte Wege wieder freigegeben werden können.



Die Arbeiten gehen vom heutigen 4. bis zum 8. September. Dafür notwendig ist eine Sperrung der Straße „Am Sonneneck“ von der Abzweigung „Hofanger“ bis zur „Irseer Straße“. Die Straße soll für Anlieger weiterhin befahrbar sein.



Aufgrund der Baumfällarbeiten wird auch die Wertstoffinsel „Am Sonneneck“ während der Maßnahme abgezogen.