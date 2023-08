Rollator im Wald: Frau löst beinahe große Suchaktion aus

Ein Rollator hätte am gestrigen Montag beinahe eine Personensuche im Ostallgäu ausgelöst. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Apfeltrang - Die Einsatzkräfte waren schon startklar für eine Personensuche, da gab es doch noch Entwarnung. Ein herrenloser Rollator in einem Waldstück in der Nähe der Bergmangalpe hatte am gestrigen Montag die Polizei auf den Plan gerufen und die Rettungskette in Gang gesetzt.

Am gestrigen Montagvormittag hatte ein Pilzsammler in einem Wald in der Nähe der Bergmangalpe einen Rollator entdeckt. Von einer zugehörigen Person war jedoch weit und breit nichts zu sehen. So entschloss sich der Pilzsammler, den Notruf zu wählen.

Weil auch die Polizei zunächst befürchtete, dass der Besitzer eventuell im Wald verunglückt sein könnte, wurden Unterstützungskräfte für Suchmaßnahmen angefordert. Dann gab´s jedoch gerade noch rechtzeitig die Entwarnung: Noch bevor die Suchmaßnahmen anliefen, konnte über ein Sanitätshaus die Besitzerin des Rollators ausfindig gemacht werden.

Wie der Rollator in den Wald gekommen war? Wie die Frau berichtete, hatte sie im gleichen Waldstück am Vortag Pilze gesucht und dabei einfach ihren Rollator vergessen.