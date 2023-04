40 Jahre Dorf-Olympiade Ruderatshofen

Von: Felix Gattinger

Die Sieger der 21. Dorfolympiade in Ruderatshofen mit Organisator Max Merk (unten links) sowie Schirmherr und Bürgermeister Johann Stich (unten rechts). © Foto: Franziska Merk

„Gründungsväter“, ehemalige und aktuelle Dorf-Olympioniken waren auf Einladung des TSV sowie des Orga-Teams in den Gasthof „Walburg“ gekommen. Dort wurde 40 Jahre Dorfolympiade gefeiert und zugleich die Siegerehrung der 21. Dorfolympiade durchgeführt, was ursprünglich für 2020 geplant war aber Corona zum Opfer fiel.

Hauptorganisator Max Merk blickte auf den Beginn im Jahr 1980 zurück. Willi Kunstin, Wilfried Aßmann, Helmar Haubelt, Xaver Deli, Kurt Täubel, Josef Stiller, Ludwig Schöllhorn, Hans Schmölz, Wolfgang Meggle und Ernst Halbritter haben die erste Dorfolympiade gemeinsam geplant, um nach der Gebietsreform die Bürgerinnen und Bürger der neuen Gemeinde Ruderatshofen alle zwei Jahre zusammen zu bringen. 189 Teilnehmer waren damals dabei, acht Damen- und 34 Herrenmannschaften mit Schirmherr Bürgermeister Alois Maurus. Die Disziplinen waren wie heute noch Schießen, Kegeln, Karten damals nur Schafkopfen und Tischtennis. Die fünfte Disziplin war das Steinlupfen (Sieger wurden Ludwig Kögel mit 13,5 Zentnern und Bruni Hefele, verh. Engert mit 9 Zentnern). Beim Steinlupfen verletzten sich allerdings einige Athleten und so wurde die Disziplin in den Folgejahren durch Radfahren auf Rollen ersetzt. Erste Gesamtsieger wurden damals Rosa Mair vor Franziska Täubel und Rosemarie Holderied; bei den Herren Rodolf Schröpfer vor Herbert Schneider und Max Schneider jun.; Mannschaftssieger wurden die Schützen Damen Ruderatshofen sowie die Sonntagskegler Immenhofen. 1982 wurde neben dem Radfahren auch 66 bei den Damen eingeführt. In jenem Jahr steht auch der Teilnehmerrekord mit 213.

Die „Gründungsväter“ der Dorfolympiade (v.li.): Hans Schmölz, Ernst Halbritter, Xaver Deli, Helmar Haubelt, Wilfried Aßmann und Wilhelm Kunstin. © Foto: Franziska Merk

Ins neue Jahrtausend

Zuerst fanden die Siegerehrungen im Schützenheim Ruderatshofen statt, seit 1986 dann im Gasthof „Walburg“. Seit der Olympiade im Jahr 2000 gibt es kein Radfahren mehr, nachdem auch hier die gesundheitlichen Gefahren zu groß waren. Nach 40 Jahren wurde 2020 zum ersten Mal der Tischtennis-Wettbewerb von Damen und Herren gemeinsam in der Turnhalle Kraftisried veranstaltet und anschließend dort eine tolle Party gefeiert. Das Kegeln fand zum letzten Mal im Landgasthof „Hubertus“ statt und der Schieß-Modus wurde in eine kombinierte Ring- und Teilerwertung geändert sowie beim Schafkopfen erstmals mit Farb-Wenz gespielt.

Starke Frauen

Insgesamt haben in diesen 40 Jahren 730 Teilnehmer (davon 274 Damen) teilgenommen. Max Merk zeichnete dann fünf Teilnehmer aus, die an allen Olympiaden und allen Disziplinen durchgehend teilgenommen haben: Robert Reimann, Hans Schmölz, Erwin und Roland Schneider sowie Max Merk. Bei den Damen hat es Angelika Steiner auf 19 Teilnahmen gebracht und war damit alleinige Spitzenreiterin. Die erfolgreichste Mannschaft bei den Damen ist das „Sixx-Team“ mit insgesamt sechs Erfolgen und bei den Herren die überragenden „Gina`s Fanclub“ mit 13 Titeln! Erfolgreichster Einzelteilnehmer bei den Damen ist Sigrid Meggle vor Beate Reichart, bei den Herren Hubert Maier vor Markus Gast.

Im Rahmen dieses Rückblickes in Wort und Bild wurden natürlich auch kleine Geschenke als Andenken für die Gründungsväter, die treuen Helfer und Organisatoren verteilt.

„Mit insgesamt 160 Teilnehmern war die 21. Dorfolympiade (begonnen 2020 und beendet 2023) des TSV Ruderatshofen aufgrund der Dauer hoffentlich eine Ausnahme,“ so Merk. Eingangs wurde besonders zwei verstorbenen Teilnehmern gedacht: Ludwig Lingg und Leopold Hummel. elf Damen- und 26 Herren-Mannschaften traten zu den vier Disziplinen Tischtennis, Kegeln (10 Volle, 10 Abräumen), Schiessen (Zwei Fünfer-Serien mit Punktewertung von Ringen und Blattl) und Schafkopf beziehungsweise 66 an. Mannschaftssieger wurden bei den Damen „Die Schwindligen 4“ und bei den Herren „Gina`s Fanclub“. Als Einzelsieger wurden Sandra Keller und Hubert Maier gekürt.

Ehrung der Sieger und der Organisatoren

Hauptorganisator Max Merk dankte bei der Siegerehrung im Gasthof „Walburg“ vor allem seinem Helferteam für die gelungene Durchführung. Dazu gehören Franz Steiner (Auswertung und Schiessen), Familie Manfred und Michaela Schmid mit Martin Taufratshofer (Tischtennis), Peter Zuber und Robert Reimann (Kegeln). Für das Karten ist Max Merk selber zuständig, dem die TSV-Vorsitzenden Johannes Halbritter und Simon Rößler ein großes Danke-schön für seine tolle Orga-Arbeit aussprachen und das Team zum Essen einluden.

Merk dankte dem Tischtennisverein Kraftisried, wo in der Halle um jeden Punkt gekämpft wurde, dem Schützenverein Ruderatshofen, dem Landgasthof Hubertus, dem Gasthof Sonne sowie Brauereigasthof Kirnachstuben sowie dem Gasthof Walburg. Besonders freuten sich die Verantwortlichen über viele junge Teilnehmer. Für die beiden ältesten Teilnehmer Karola Baur-Angeli und Wilfried Aßmann gab es eine kleine Anerkennung.

Schirmherr Bürgermeister Johann Stich dankte dem gesamten Organisations-Team, den anwesenden „Gründungsvätern“ sowie allen Teilnehmern für das tolle Miteinander, damit diese Dorfolympiade immer wieder etwas Besonderes in der Gemeinde schafft und darstellt. Besonders freute er sich, dass dieses Team auch wieder die nächste Olympiade im Jahr 2024 veranstalten wird. Max Merk rief auf, dass Interessierte hier jederzeit mitarbeiten könnten und so nach und nach ein Generationswechsel eingeleitet werde.

Insgesamt haben also 37 Mannschaften an den vier Disziplinen teilgenommen. Für die siegreichen Mannschaften sowie Einzelgewinner gab es Medaillen, wertvolle Gutscheine und Sachpreise zu gewinnen.

Die Sieger: Disziplin Schiessen: Damenwertung 1. Karola Baur-Angeli 37,5 Punkte, 2. Sandra Keller 51,0, 3. Miriam Karg 62,2, Mannschaftssieger „Scharfschützinnen“ (Miriam und Daniela Karg, Angela Schubert und Karola Baur-Angeli); Herren 1. Phil Saum 82,9, 2. Andreas Ritter 85,5, 3. Michael Schneider 89,0, Mannschaftssieger „Landjugend Apfeltrang“ (Markus Probst, Andreas Ritter, Simon Wintergerst, Michael Schneider). Kegeln: Damen 1. Christa Seidel 77 Holz, 2. Conny Simon 76, 3. Bettina Filary 75, Mannschaft „Die Schwindligen 4“ (Bianca Herz, Christa Seidel, Conny Simon und Andrea Volkhardt); Herren 1. Harald Blöchl 94, 2. Johannes Tome 89, 3. Simon Rößler 84, Mannschaft „Bottles I“ (Werner Heinrich, Harald Blöchl, Gerhard Zuber und Robert Reimann). Tischtennis: Damen 1. Karin Kuballa, 2. Sandra Keller, 3. Petra Freudling, Mannschaft „Sixx-Team“ (Bettina Filary, Petra Freudling, Beate Reichart und Claudia Lux); Herren 1. Rainer Meurer, 2. Clemens Kees, 3. Hans Schmölz, Mannschaft „Lingg & Co.“ (Emanuel und Alexander Lingg, Ludwig Lingg† und Matthias Germiller). 66/Schafkopf: Damen 1. Manuela Lingg 28 Punkte, 2. Stefanie Sauter 27, 3. Bettina Filary 25, Mannschaft „Mia 4“ (Sandra Keller, Sonja Steiner, Anna und Franziska Merk); Herren 1. Laurent Schneider 135 Gute, 2. Roland Schneider 112, 3. Alexander Groß 110, Mannschaft „Allianz Team“ (Manfred Schmid, Laurent Schneider, Richard Schmid und Robin Hauser). Gesamtwertung Einzel: Damen 1. Sandra Keller, 2. Christa Seidel, 3. Conny Simon; Herren 1. Hubert Maier, 2. Johannes Tome, 3. Harald Blöchl. Mannschaft: Damen 1. „Die Schwindligen 4“, 2. „Sixx-Team“, 3. „Mia 4“; Herren 1. „Gina`s Fanclub“ (Markus Gast, Bernd Hauser, Hubert Maier und Roland Sauter), 2. „Feuerwehr Apfeltrang“ (Clemens Kees, Franz Steiner, Erwin Schneider und Max Merk), 3. „Bottles I“.