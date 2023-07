Rückläufige Fallzahlen, dennoch viele Hauseinbrüche in Buchloe – eine Spurensuche

Von: Felix Gattinger

Albtraum Einbrecher: Die meisten dieser finsteren Gesellen kommen nicht nachts. © Symbolfoto: AndreyPopov/PantherMedia

Buchloe – Auch wenn die Zahl der Einbrüche laut Polizeistatistik allgemein rückläufig ist, scheint die Stadt Buchloe den Einbrechern immer wieder ein lohnendes Ziel zu sein. Betrachtet man die Häufigkeit solcher Fälle in den Polizeimeldungen, scheint die Stadt fast schon prädestiniert für Einbrüche zu sein. Doch was ist da dran?

Manchmal bleibt es nur beim Versuch, wie im Februar 2021 bei einer Autowerkstatt. Oftmals lohnen sich die nächtlichen „Exkursionen” für die Einbrecher jedoch, wie im Fall der Aral-Tankstelle in Buchloe, wo die Täter tausende Euro erbeuteten. Oft aber übersteigt der Sachschaden, den die Täter anrichten, den Wert des Diebesguts: Im Juni letzten Jahres waren in Buchloe Unbekannte in eine Gaststätte und ein Gartencenter eingebrochen. Ihre Beute hatte einen Gesamtwert von 2.000 Euro. Der Schaden, den sie durch das Aufbrechen verursacht hatten, beläuft sich auf 3.000 Euro.



Bittere Schlagzeilen verursachte ein weiterer Einbruch in Buchloe, bei dem die Hausbewohnerin verletzt wurde, als sie, durch Geräusche geweckt, dem Täter in die Arme lief. Glücklicherweise konnte man diesen Täter anhand einer DNA-Analyse vergleichsweise schnell identifizieren. Und damit zu den guten Nachrichten: In der Tat ist die Aufklärungsquote bei Einbrüchen relativ hoch. Durch eine sorgfältige Spurensicherung ist es den Beamten der Polizeiinspektion Buchloe jetzt gelungen, drei Einbrüche aufzuklären. Ende Februar dieses Jahres war in der Eschenlohstraße in das Vereinsheim des FC Buchloe und beim Wertstoffhof eingebrochen worden. Und an einem Samstag im Mai hatten unbekannte Täter zur Mittagszeit versucht, in ein Einfamilienhaus im Lindenberger Fischerweg einzudringen. Schon damals war Zeugen ein verdächtiger silberner Dacia mit ungarischem Kennzeichen aufgefallen. Wie jetzt eine DNA-Auswertung ergeben hat, muss bei allen drei Einbrüchen ein 38-Jähriger beteiligt gewesen sein. Der Fall liegt derzeit bei der Staatsanwaltschaft. Doch was macht Buchloe eigentlich so attraktiv für Einbrecher?



Lage, Lage, Lage!

Der Einbruchsstatistik nach liegt Bayern weit hinter den beiden Spitzenreitern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen – mit über 5.000 Einbrüchen jährlich aber im vorderen Mittelfeld (Zahlen von 2019). Laut Bundes­kriminalamt sind vor allem Metropolen und städtische Regionen sowie Kommunen entlang von Fernstraßen und Autobahnen die bevorzugten „Arbeitsgebiete“ der Einbrecher. Das legt den Schluss nahe, dass die kleine Stadt Buchloe durch ihre ex­trem gute Verkehrsanbindung attraktiv für Einbrecher ist, weil sie sich schnell mit ihrer Beute über große Strecken entfernen können. Fahndungsringe sind in der Regel längst überwunden, bevor sie aufgebaut werden können. Buchloe hat direkte Anschlüsse an die Autobahn A96, die B12 und die Staatsstraße nach Schwabmünchen. Zudem gelangt man auch sehr schnell auf die B17. Wer aus Buchloe fliehen will, kann das also nicht nur schnell, sondern auch in ganz verschiedene Richtungen tun.



Die bevorzugte Einbruchstageszeit ist laut Polizeipressesprecher Holger Stabik übrigens die Zeitspanne zwischen 16 und 18 Uhr, gefolgt von 12 bis 14 Uhr und 10 bis 12 Uhr. Das zeigt: Die Einbrecher kommen vor allem, wenn die Bewohner beim Einkaufen oder in der Arbeit sind. Eine Verkehrsanalyse der Stadt Buchloe (2014) registrierte 6.150 Auspendler, also Fahrzeuge, die die Stadt verlassen. Die Ziele sind vor allem Landsberg, Kaufbeuren, Bad Wörishofen und München. Berufstätige, die nach Kauf-



beuren pendeln, sind im Schnitt eine Stunde länger weg als Ansässige, bei Leuten, die in München arbeiten, sogar mehr als zweieinhalb Stunden.



Hohe Aufklärung

Laut Kriminalstatistik sind die Fallzahlen seit fast zehn Jahren rückläufig. In Buchloe ereigneten sich im vergangenen Jahr insgesamt 13 Einbrüche und Einbruchsversuche in Privathäuser, Gaststätten, Büros und Gewerbebetriebe. Von diesen konnten fünf Taten aufgeklärt werden, was einer Aufklärungsquote von 61,5 Prozent entspricht. Dazu kommt, erklärt Polizeipressesprecher Stabik, dass es in rund der Hälfte der Einbruchsfälle beim Versuch bleibe. Spitzenreiter bei den Objekten sei nach wie vor das freistehende Einfamilienhaus mit einem Anteil von 47 Prozent – mit Abstand gefolgt von den Mehrfamilienhäusern (20 Prozent) vor allen anderen Objekten mit Anteilen weit darunter.



Seit letztem Jahr gibt es bei der Polizei in Memmingen übrigens einen „Showroom“ zum Thema Einbruchsicherheit, in dem sich die Bürger kostenlos über bauliche Vorkehrungen und andere Präventionsmaßnahmen informieren können.