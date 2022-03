Rückschau und Ausblick auf Kunst und Kultur in Marktoberdorf

Von: Michael Dürr

Dieses Werk aus der Ausstellung „setzen sechs“, die am Geh- und Radweg zwischen Bahndamm und Bahnhofstraße zu sehen ist, stammt von der Marktoberdorfer Gymnasiastin Leonie Menzel. © Dürr

Marktoberdorf – Die 43. Ostallgäuer Kunstausstellung im Marktoberdorfer Künstlerhaus war ein Erfolg – die nächste steht schon in den Startlöchern. Wie Eva-Maria Schmid von der städtischen Kulturverwaltung bei der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses im Modeon ankündigte, wird die Ausschreibung für die 44. Auflage des Events im Mai starten.

Für die abgelaufene Kunstausstellung hatten sich nach den Worten Schmids 114 Künstler mit insgesamt 200 Werken beworben. 45 davon, 37 Bilder und acht Objekte, waren von einer Jury ausgewählt worden.



Zum ersten Mal in der Geschichte der Ostallgäuer Kunstausstellung wurde eine Videoarbeit mit dem Johann-Georg-Fischer-Kunstpreis prämiert. Passend zur aktuellen Diskussion über den Klimawandel, so die fachkundig besetzte Jury, stellt der Künstler Jonas Maria Ried mit dieser Arbeit die Frage nach der Hybris des Menschen. Ried wurde 1989 in München geboren, lebt und arbeitet in Weitnau im Oberallgäu.

Preise für „Abgeliebtes“

Den Sonderpreis der Franz Schmid Stiftung erhielt die Augsburgerin Christine Reiter für ihren experimentellen Hochdruck. Damit entstehe, urteilte die Jury, „eine neue Möglichkeit, Druckgrafik haptisch und sinnlich erfahrbar zu machen, mit gegenständlichen und abstrakten Elementen zu spielen und unseren Wahrnehmungshorizont zu erweitern“. Den Preis der Familie Paul Breitkopf erhielt schließlich der Kemptener Guido Weggenmann für sein Objekt mit dem Titel „Abgeliebt“. Weggenmanns große Kunst ist es laut Jury, Abgelegtes neu zu entdecken und ihm Leben einzuhauchen. Der 41-Jährige greife ironisierend zentrale Punkte menschlicher Bedürfnisse auf, die „einen Teddybären zu einem ewig vor sich hin radelnden monströsen Wesen werden lassen, welches niemals sein Ziel erreichen wird“. Sein überdimensioniertes Plüschtier sei eben „Abgeliebt“.



Den Angaben Schmids zufolge zählte die Ausstellung insgesamt 423 Besucher, die immerhin bis aus Ulm und Augsburg angereist waren. Angesichts des Umstandes, dass die Ausstellung pandemiebedingt vom 24. November bis zum 21. Dezember geschlossen gewesen sei, könne man dies als Erfolg verbuchen: „Die Ausstellung lief gut.“ Drei der ausgestellten Werke wurden laut Eva-Maria Schmid an Besucher verkauft.



Ein weiteres Highlight im zurückliegenden Jahr war die Ausstellung „setzen sechs“ mit Werken von Schülern des Marktoberdorfer Gymnasiums. Auch dabei spielte Corona eine nicht unwesentliche Rolle: Statt wie geplant im Künstlerhaus wurden die Werke kurzerhand am Zaun des Geh- und Radwegs zwischen den Bahngleisen und der Bahnhofstraße aufgehängt - und zwar mit derart großem Erfolg, dass sie statt bis Ende Januar 2021 bis heute dort zu sehen sind.

Vier Mal Modeon

Schwer von Corona gebeutelt war auch die Spielzeit 2021/22 im Modeon. Lediglich vier Veranstaltungen hätten stattfinden können, darunter „Tod auf dem Nil“ mit Gil Ofarim am 1. Oktober 2021, das Rosenmontags-Special mit der Brass Band Berlin im Februar 2022 sowie die Oper La Traviata. „Angesichts der Umstände“, konstatierte Martin Vogler als neuer Leiter der, Haupt-, Kultur- und Schulverwaltung, „sind die Veranstaltungen als Erfolg zu werten.“ Lobte auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell: „Alles, was unter Corona-Bedingungen machbar war, wurde gemacht.“