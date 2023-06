Kaufbeuren: Bald Blitzer in der Bärenseestraße?

Von: Felix Gattinger

Nadelöhr Bärenseestraße: Hier beginnt die umstrittene 30-er Zone. Die Messungen erfolgten weiter hinten im Ortskern. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Der Streit zwischen der Stadt und Anwohnern in der Bärenseestraße ist in die nächste Runde gegangen. Hier wird das Verkehrs­aufkommen gerade durch Naherholungssuchende immer schlimmer, beklagen sich manche Anwohner. Außerdem werde hier zu schnell und zu rücksichtslos gefahren. Die Stadt Kaufbeuren, so der Vorwurf, tue nicht genug, um das Problem in den Griff zu bekommen. Die jedoch hat jetzt einmal mehr die Vorhaltungen bestritten und erneut Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Bereits im Februar und März hatte die Stadt jeweils an zwei Werktagen Messungen vorgenommen, deren Ergebnisse unauffällig waren. „Kein Wunder“, konterten die Anwohner, denn die Messungen seien zu nicht aussagekräftigen Zeiten ausgeführt worden und bildeten somit die realen Zustände nicht richtig ab.

Auf Anfrage des Kreisboten kündigte der Sachgebietsleiter für Verkehrswesen Jürgen Schlamber für den Sommer weitere Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen an, die über einen längeren Zeitraum gehen und auch ein Wochenende mit einschließen sollten. Diese sind nun durchgeführt und ausgewertet worden.



In jeder Hinsicht unauffällig

Nach Angaben der Stadt wurden zwischen dem 30. Mai und dem 7. Juni insgesamt 11.574 Fahrzeuge für beide Fahrtrichtungen gezählt. Gemessen an der durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge von 1.300 bis 1.500 Fahrzeugen binnen 24 Stunden sei die Verkehrsbelastung in der Bärenseestraße also nicht hoch, so Pressesprecher Tobias Müller. (Zum Vergleich: die Neugablonzer- und die Sudetenstraße haben laut Jürgen Schlamber ein Verkehrsaufkommen mit Spitzenwerten von 10.000 beziehungsweise 15.000 Fahrzeugen täglich). Für vier Tage legte die Stadt spezifische Zahlen im Messbereich Bärenseestraße vor, um zu zeigen, dass sich die Verkehrsdichte werktags und an den Wochenenden nicht unterscheidet.



Auch vom Geschwindigkeitsniveau sei die Straße nicht auffälliger als andere Tempo-30-Zonen. Durchschnittlich waren die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von 29 Stundenkilometern unterwegs und das Tempo, das von 85 Prozent der Gefährte im Messbereich eingehalten wurde, lag bei 39 Kilometern pro Stunde. Wie bei vielen Geschwindigkeitsmessungen habe es auch „Ausreißer“ gegeben, so Müller. Die drei schnellsten Fahrzeuge seien mit 74, 76 und 82 Stundenkilometern unterwegs gewesen — allerdings erst spät abends zwischen 22 und 23 Uhr.



Scharfe Messungen kommen trotzdem

Gleichwohl kündigte Sachgebietsleiter Schlamber demnächst eine sogenannte „scharfe Messung“ an, bei der Geschwindigkeitsdaten nicht nur erhoben, sondern auch persönlich zugeordnet und gegebenenfalls geahndet werden. Angesichts der Messungen aktuell und in der Vergangenheit erwartet sich Schlamber jedoch keine spektakulären Ergebnisse.