Ein »Auto für alle«

Teilen

Mit einer Spende in Höhe von 6.000 Euro unterstützt die Brutschin-Conductor Allgäu GmbH den Verein Carsharing Kaufbeuren e.V. für weiteres Fahrzeug im neuen Wohnquartier ConBravura Kaufbeuren. Auf dem Bild: Hartmut Meier vom Verein Carsharing (v. li.) gemeinsam mit Bauträger Helmut Kilger und OB Stefan Bosse. © Brutschin-Conductor Allgäu GmbH

Kaufbeuren – Mit einer Spende in Höhe von 6.000 Euro an den Verein Carsharing Kaufbeuren und die Bereitstellung eines Fahrzeug-Stellplatzes im neuen Wohngebiet ConBravura unterstreicht dessen Bauträger, die Brutschin Conductor Allgäu GmbH, ihre Anstrengungen für ein klimafreundliches Quartier im Süden Kaufbeurens.

Im Oktober 2020 hat die Brutschin-Conductor Allgäu GmbH mit dem Bau ihres klimafreundlichen Wohnquartiers ConBravura Kaufbeuren und insgesamt 71 Reihenhäusern begonnen. Neben einem nachhaltigen Energiekonzept mit Blockheizkraftwerken, Biogas und dem Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Strom steht auch eine nachhaltige Mobilität im Fokus des Bauträgers.

Car-Sharing-Angebot

„Die zukünftigen Bewohner von ConBravura Kaufbeuren sollen in der Lage sein, so weit wie möglich auf ihren privaten oder zumindest einen zweiten Pkw zu verzichten“, sagte Roland Görgens, Geschäftsführer der Brutschin Conductor Allgäu GmbH anlässlich der Scheckübergabe an den Carsharing Verein Kaufbeuren. „Hier ist das neue Car-Sharing-Angebot auf dem Gelände von ConBravura Kaufbeuren ein wichtiger Baustein. Unser Ziel ist es, dass in Kombination mit Fußläufigkeit, öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrradstellplätzen und Elektroladesäulen für jede Wohneinheit ein modernes Mobilitäts- und Infrastrukturangebot entsteht“, betonte der Geschäftsführer der Brutschin Conductor Allgäu GmbH, die ihren Firmensitz vor gut einem Jahr von Ludwigsburg nach Kaufbeuren verlegt hat.



Sparen und die Umwelt schonen

Carsharing ist gerade für Wenig- und Gelegenheitsfahrer preislich interessant. Laut dem gleichnamigen Bundesverband spart Carsharing bis zu einer Fahrleistung von etwa 10.000 Kilometer pro Jahr auf jeden Fall Geld ein. „Ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt in ländlichen Gemeinden im Schnitt fünf private PKW“, schätzt Helmut Kilger, ebenfalls Geschäftsführer beim Bauträger Brutschin Conductor Allgäu GmbH. „Das entspannt die Parksituation im Wohngebiet und schont die Umwelt“ fügt Kilger hinzu.



Auch Oberbürgermeister Stefan Bosse begrüßt das zusätzliche Angebot des Carsharing Vereins und das Engagement des Bauträgers. „Es freut uns, dass wir mit der Conductor Bau ein innovatives und nachhaltiges Unternehmen für den Firmensitz in Kaufbeuren gewinnen konnten und begrüßen Sie herzlich. Wir schätzen die Kooperation von lokalen Playern, so auch mit dem Carsharing Verein, denn damit wird ein wichtiger Beitrag zur Mobilität und zum Klimaschutz auf lokaler Ebene umgesetzt.“



Auch ein E-Golf in der Flotte

Das zusätzliche Carsharing-Angebot, ein brandneuer Renault Clio, steht allen Mitgliedern des Vereins Carsharing Kaufbeuren e.V. sowie den künftigen Bewohnern von ConBravura Kaufbeuren zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr über den Fahrzeug-Zuwachs und sind stolz auf die Entwicklung des Vereins“, sagt Hartmut Meier, 2. Vorstand des Vereins Carsharing Kaufbeuren e.V. Es ist bereits das siebte Fahrzeug des Vereins, der seit Sommer 2021 auch einen neuen E-Golf in seinem Fuhrpark begrüßen konnte.



Lesen Sie auch Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

Beim symbolischen Akt der Scheckübergabe kürzlich waren neben den beiden Geschäftsführern Roland Görgens und Helmut Kilger der Brutschin Conductor Allgäu GmbH ebenfalls Stefan Bosse, Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren, Caroline Moser, Leiterin des städtischen Wirtschafts- und Kulturreferats, sowie Herr Hartmut Meier, 2. Vorstand des Vereins Carsharing Kaufbeuren mit von der Partie.