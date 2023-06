Schlägerei am Marktoberdorfer Rathaus – Zeugen gesucht

Teilen

Obwohl das am Boden liegende Opfer noch mehrere Tritte einstecken musste, wurde es glücklicherweise nur leicht verletzt. © Melina Staar

Marktoberdorf – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 21-Jähriger, als ihn gestern am helllichten Tag vor dem Marktoberdorfer Rathaus zwei junge Männern verprügelten.

Am gestrigen Dienstag hatte der 21-Jährige gegen 14 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit einem Bekannten geführt, als ein unbekannter Dritter vorbeikam und sich in den Streit einmischte. Dabei schlug und trat er auf das Opfer ein. Als der 21-Jährige zu Boden ging, trat er weiter auf ihn ein. Da gesellte sich auch sein Bekannter dazu, mit dem er zuvor in Streit geraten war, und trat ebenfalls mehrfach auf ihn ein.

Nach der Tat rettete sich das Opfer in die Polizeiinspektion Marktoberdorf und brachte den Vorfall zur dort Anzeige. Eventuelle Tatzeugen werden gebeten, sich dort telefonisch unter der Nummer 08342/96040 zu melden.