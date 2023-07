Falsche Polizisten und Staatsanwälte erbeuten fünfstellige Summe

Von: Felix Gattinger

Schon wieder haben falsche Polizisten und Staatsanwälte eine riesige Summe erbeutet. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand /dpa

Kaufbeuren – Am vergangenen Wochenende kam es in Kaufbeuren zu einem Betrug, bei dem die Täter eine Menge Geld erbeuteten. Sie gaben sich als Polizeibeamte und Staatsanwälte aus und ergaunerten so einen Betrag im fünfstelligen Bereich.

Laut Polizeibericht riefen die Betrüger am Freitag gegen 13 Uhr eine 54-Jährige Frau an und teilten ihr mit, dass ihr Soh einen tödlichen Unfall verursacht habe. Wenig später bestätigte ein angeblicher Staatsanwalt der geschockten Frau den Vorfall und log ihr vor, dass sie die Untersuchungshaft, in der ihr Sohn sich gerade befände, durch die Zahlung einer fünfstelligen Kaution aussetzen könnte.

In ihrer vermeintlichen Not hob die Frau bei ihrer Bank die geforderte Summe ab und übergab sie einem der Betrüger am Kriegerdenkmal in der Kaufbeurer Schraderstraße – nur einen Steinwurf entfernt von der örtlichen Polizeidienststelle. Der Mann, nach dem die Polizei jetzt fahndet, wird im Steckbrief wie folgt beschrieben: Zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, graue Haare. Zum Zeitpunkt der Übergabe trug der Mann eine Brille und eine FFP2-Maske. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, oder Angaben zum beschriebenen Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden.

Riesen Ausbeute trotz vergleichsweise kleiner Erfolgsquote

Allein im Jahr 2022 wurden 779 vergleichbare Taten zur Anzeige gebracht. Von diesen Taten verliefen 29 erfolgreich. Dabei erbeuteten die Täter im vergangenen Jahr jedoch eine Summe von 1.868.000 Euro. Der höchste Schaden in einem einzelnen Fall betrug 600.000 Euro.

Warum fallen die Menschen auf diese Masche herein? – „Caller ID Spoofing“

Um die Glaubwürdigkeit ihrer Anrufe zu erhöhen, werden den Geschädigten Rufnummern angezeigt, die ihnen eine Behörde suggerieren . Möglich wird das durch sogenanntes „Caller ID Spoofing“. Bei dieser Methode kann der Betrüger die seriös wirkende Telefonnummer einer real existierenden vortäuschen.

Was kann man tun?

Das rät die Polizei: Sollten Sie einen Anruf mit einer Schocknachricht in Verbindung mit einer Geldforderung erhalten, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Geben Sie keinesfalls telefonische Auskunft über Ihre Vermögenswerte und besprechen Sie Geldforderungen unbedingt vorher mit weiteren Angehörigen. Sollten Sie bereits in der Vergangenheit Opfer eines Schockanrufs geworden sein, so zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Nur so kann die Polizei Tatzusammenhänge erkennen und künftige Ermittlungserfolge generieren.