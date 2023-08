Schreiner-Innung Kaufbeuren-Marktoberdorf prämiert Gesellenstücke

Von: Ingrid Zasche

Den 1. Preis bekam Maximilian Leitner (li.) ) für seinen formal ungewöhnlichen Schreibtisch aus Nussbaumholz. © Zasche

Kaufbeuren – Weit weg von Massenware und Furnierstücken in Möbelhäusern“ seien die Gesellenstücke, die vom 24. bis 28. Juli im Sparkassenforum zu sehen waren. Das sagte Angelo Picierro, Vorstandsmitglied der Sparkasse Allgäu. Die Sparkasse war Gastgeber der Preisverleihung für „Die Gute Form“, die die Schreiner-Innung Kaufbeuren/Marktoberdorf vorgenommen hatte. Gleichzeitig wurden an alle diesjährigen Prüflinge die „Gelben Zettel“ überreicht. Ab Erhalt dieser Bescheinigung über das Bestehen der Gesellenprüfung haben die Auszubildenden das Anrecht auf den Tariflohn für Gesellen. Ein dekorativer Gesellenbrief folgt später.

Neben Oberbürgermeister Stefan Bosse und Picierro konnte Moderator Claus Tenambergen auch zahlreiche Innungsmitglieder und Berufsschul-Lehrkräfte begrüßen. Der OB lobte das hohe handwerkliche Geschick, das in den ausgestellten Möbelstücken zum Ausdruck kam. Nicht in vielen Lehrberufen würden Gesellenstücke geschaffen, mit denen Atmosphäre in eine Wohnung einzieht. Das Schreinerhandwerk sei außerdem ein starker Pfeiler der regionalen Wirtschaft. Es sei ein Beruf, in dem besondere positive Eigenschaften gefragt sind – Kreativität gepaart mit der Beherrschung jahrhundertealten Wissens, ergänzt durch neue Methoden und Werkzeuge – und damit ein Beruf mit Zukunft.

Bernhard Galster, Obermeister der Schreiner-Innung KF-MOD, merkte an, dass die Gesellenstücke dieses Jahr ein besonders hohes Niveau erreicht hätten. Er forderte die frischgebackenen Schreinergesellen auf: „Bleibt dem Handwerk treu!



Die Auszubildenden hatten etwa 80 Stunden Zeit für ihre Prüfungsarbeiten. Die dreiköpfige Jury hatte am Nachmittag aus den eingereichten 14 Gesellenstücken die besten vier ausgewählt. Dank des Sponsoring der Sparkasse Allgäu sind diese vier ersten Plätze auch mit Geldpreisen verbunden: Den Sonderpreis und 50 Euro erhielt Alina Wölfel (Ideenschreinerei Galster, Ebenhofen) für ihren zierlichen Sekretär aus der Hand von Juror Roman Harasymiw. Stefan Rau, Regionalleiter der Innungskrankenkasse (IKK) Schwaben, überreichte die Urkunde für den 3. Platz und 100 Euro an Maximilian Schmidkonz (Schreinerei Demmler, Obergünzburg) für dessen Werkstück, ein Doppelbett mit angebauten Nachtkästchen. Den 2. Preis und 150 Euro übergab wiederum Roman Harasymiw an Max Häberlen (Schreinerei Gött, Oy). Dessen Hausbar bestach durch die stimmige formale und funktionale Lösung.

Sr. Daniela Martin vom Crescentia-Kloster hielt die Laudatio für den 1. Preis, der samt 200 Euro einstimmig Maximilian Leitner (Schreinerei Kögel, Germaringen) zugesprochen wurde. Leitner hatte einen Schreibtisch aus Nussbaumholz geschaffen, der durch seine kreative und innovative, mutige Formensprache bei hoher Funktionalität den ersten Platz verdiente.