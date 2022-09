Polizei Buchloe führt im Bereich von Schulen verstärkt Verkehrskontrollen durch

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Buchloe - Im gesamten Dienstbereich der Polizeiinspektion Buchloe führten Beamtinnen und Beamte in der ersten Schulwoche zwischen dem 13. und dem 16. September Schwerpunktkontrollen unter anderem zur Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht durch.

Bei der Sonderaktion waren insgesamt zwölf Beamte eingesetzt. Dreizehn Verkehrsteilnehmer beanstandeten die Kontrolleure. Dabei handelte es sich laut Polizei überwiegend um Verstöße im Verwarnungsbereich, wie zum Beispiel nicht angelegte Sicherheitsgurte. Zusätzlich erfolgten an Schulen und Kindergärten verstärkt Geschwindigkeitsmessungen. Auch hier hielten sich die Verkehrsteilnehmer mit wenigen Ausnahmen an die Vorschriften. Den schnellsten Verkehrsteilnehmer maßen die Beamten in der Münchener Straße mit einer Geschwindigkeit von 54 Stundenkilometern bei zulässigen 30 km/h. Während des gesamten Schuljahrs sollen weitere Kontrollen erfolgen.