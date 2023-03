Schulfrei wegen ÖPNV Streik – Was sind die Folgen im Ostallgäu?

Mit einem doppelten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi den Verkehr weitgehend lahmlegen. © Hendrik Schmidt/dpa

Landkreis – Verwirrte Eltern, begeisterte Schüler: Einigen Medienberichten zufolge können Schülerinnen und Schüler wegen des angekündigten Streiks am kommenden Montag, 27. März, zu Hause bleiben. Zitiert wird in diesem Zusammenhang eine Äußerung des Bayerischen Kultusministers Michael Piazolo, die besagt, dass Bayerns Schüler, die vom Streik betroffen sind, „unter Umständen“ am Montag nicht in die Schule müssen. Doch was heißt das?

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben für kommenden Montag, 27. März, zu einem Warnstreik aufgerufen, infolge dessen der öffentliche Personennahverkehr „voraussichtlich weitgehend zum Erliegen kommen wird“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Bayerischen Kultusministeriums. Dennoch werde an jenem Tag an allen Schulen in Bayern regulärer Unterricht stattfinden.

Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und darüber hinaus über keine alternativen Fahrtmöglichkeiten verfügen, können am Montag, 27. März, laut Kultusministerium „ausnahmsweise dem Präsenzunterricht fernbleiben“. Inwieweit und welcher Form die betroffenen Schulen in diesen Fällen einen Distanzunterricht gewähren, geht aus dem Dokument nicht hervor.

Schienenverkehr komplett bestreikt

Laut Gewerkschaftssekretär Rainer Bauch (EVG) werden im gesamten Allgäu alle Fern und Regionalzuge komplett bestreikt. Schüler, die auf diesem Weg anreisen, sind also auf jeden Fall betroffen. Komplizierter wird es bei den Busfahrschülern im ländlichen Raum, die von unterschiedlichen Busgesellschaften befördert werden, von denen sich einige dem Streik anschließen, andere nicht.

Nicht einfach wegbleiben

Nähere Informationen zu den Auswirkungen des Warnstreiks auf den jeweiligen Schulbetrieb erhalten Schülerinnen und Schüler sowie ihre Erziehungsberechtigten laut Pressemitteilung des Ministeriums direkt von den jeweiligen Schulen. Je nach Situation vor Ort seien unter Umständen weitergehende Maßnahmen (wie zum Beispiel die Verlegung einer angekündigten Prüfung oder auch Distanzunterricht für einzelne Jahrgangsstufen) möglich.

In jedem Fall muss die Schule – ähnlich wie bei einer Krankmeldung – umgehend von den Erziehungsberechtigten informiert werden.