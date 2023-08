Schulweghelfer in Kaufbeuren dringend gesucht

Ab 12. September gilt wieder besondere Vorsicht im Straßenverkehr – Gerade Schulweghelfer leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit für unsere ABC-Schützen auf ihrem Schulweg . © Caroline Seidel

Kaufbeuren – Nur noch zweieinhalb Wochen, dann geht´s wieder los: Zum Beginn des neuen Schuljahres werden in Kaufbeuren dringend neue Schulweghelfer gesucht.

Ab 12. September müssen einige ABC-Schützen erstmals allein den Weg in die Schule meistern. „Leider unterschätzen sie oftmals die Gefahren im Straßenverkehr und können dessen Komplexität noch nicht erfassen. Daher benötigen sie besonderen Schutz“, appelliert die Kaufbeurer Stadtverwaltung.

Dringender Bedarf an Gustav-Leutelt-Schule

Gesucht werden deshalb erwachsene Schulweghelfer, insbesondere für die Gustav-Leutelt-Schule in Kaufbeuren. Der Einsatzort ist der Zebrastreifen in der Gewerbestraße von 7.30 bis 8 Uhr einmal pro Woche. „Diese Stelle ist als besonders gefährlich einzustufen und ist für unsere Erstklässler alleine nicht zu bewältigen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.



Alle Schulweghelfer bekommen eine kurze Einführung (ca. 30 Minuten) von der Polizei Kaufbeuren. Diese stellt auch die nötige Ausrüstung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Fragen beantwortet Polizeioberkommissarin Christine Hoffmann unter Tel. 08341/933-131.