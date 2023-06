Vorbilder für die Gesellschaft: Gesundheitsminister Holetschek zeichnet „Weiße Engel“ in Kaufbeuren aus

Von: Marco Tobisch

Heidi Schulz aus Kaufbeuren wurde von Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit dem „Weißen Engel“ ausgezeichnet. © Marco Tobisch

Kaufbeuren - „Liebende Engel, die Trost spenden, Leid lindern und einfach für andere da sind.“ So formulierte Bayerns Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein die „Stellenbeschreibung“ für neun Ehrenamtliche aus Schwaben, die für ihr Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege am gestrigen Donnerstag mit dem „Weißen Engel“ ausgezeichnet wurden. Unter den Geehrten im Gablonzer Haus waren auch Heidi Schulz aus Kaufbeuren und Ingrid Meintschel aus Obergünzburg.

Eine schwere Zeit hat Ingrid Meintschel hinter sich. Nachdem ihr Vater an Krebs erkrankt war, pflegte sie ihn gut drei Jahre lang – „mit viel Liebe und Zuwendung“, wie Bayerns Gesundheitsminister und Laudator Klaus Holetschek betonte. „Ihre zuverlässige Art und große Geduld haben dazu beigetragen, dass Ihr Vater die schwere Situation leichter akzeptieren konnte.“ Aber auch für andere Mitmenschen ist Ingrid Meintschel eine unverzichtbare Stütze im Alltag – seit 2017 bereichert die Obergünzburgerin die Nachbarschaftshilfe. Afghanischen Kindern brachte sie das Schwimmen bei.

Eine wichtige Kraftquelle für ihre Mitmenschen ist auch Heidi Schulz, die seit zehn Jahren im Senioren- und Pflegeheim der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist in Kaufbeuren tätig ist. Weil für viele Neuankömmlinge der Weg in ein Seniorenheim emotional und belastend ist, gibt Heidi Schulz ihnen Halt und Geborgenheit. So hilft sie den neuen Bewohnern, sich einzugewöhnen.

Ingrid Meintschel aus Obergünzburg wurde in Kaufbeuren von Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit dem „Weißen Engel“ ausgezeichnet. © Marco Tobisch

Außerdem organisiert die Kaufbeurerin Gottesdienste und hilft bei der Kommunionsspende. Und wer schlecht zu Fuß ist und die Messen aus eigener Kraft nicht mehr besuchen kann, darf sich über die Hilfe von Heidi Schulz freuen: Sie sorgt dafür, dass die Senioren vor dem Gottesdienst abgeholt und wieder zurückgebracht werden. „Man kann heutzutage alles finanzieren, aber was Sie den Menschen schenken, ist das Wertvollste: nämlich Zeit. Für viele Bewohner sind sie ein Lichtblick und oftmals auch der einzige Besuch“, sagte Klaus Holetschek. Ferner ist Schulz für den Hospizverein Kaufbeuren-Ostallgäu tätig und besucht schwerstkranke Bewohner.

„Sie tun weit mehr, als Sie müssten“

In seiner Eingangsrede hatte Klaus Holetschek alle „Weißen Engel“ als Vorbilder bezeichnet, ohne die die Gesellschaft nicht mehr funktionieren würde. „Sie tun weit mehr, als Sie müssten. Sie machen unser Miteinander ein wenig menschlicher und lebenswerter“, so der Minister.

Kaufbeurens OB Stefan Bosse bedauerte, dass es („wahrnehmbar seit Corona“) an Menschen fehle, die wichtige Arbeit für die Gesellschaft leisten. Um dem Mangel insbesondere in der Pflege zu begegnen, brauche es „Lösungen, wo alle zusammenhelfen“, so Bosse. Den Fachkräftemangel allein über Zuwanderung zu lösen, hält der OB für nicht ausreichend.