Gegensätze absichtsvoll konstruiert

Ein Sprung in die Berge

Von: Selma Höfer

Es freuen sich mit der Ulmer Künstlerin Stefanie Siering (2. v. li.) der Direktor der Schwabenakademie Irsee, Dr. Markwart Herzog (2. v. re.), Dr. Karin Haslinger (li.), Vorsitzende Berufsverband Bildenden Künstler (BBK) Allgäu/Schwaben-Süd, Angelo Picierro (Mitte), Gesamtvorstand der Sparkasse Kaufbeuren und Sylvia Heudecker, Studienleiterin Schwabenakademie Irsee. © Höfer

Kaufbeuren/Irsee – Es war Stefanie Sierings Arbeit, die den Sonderpreis „Berge“ 2022 gewann. Ob es richtig herum hängt? Allerdings. Denn die Berge sind nur als Spiegelung im Wasser zu sehen. Diese gewollte Irritation überzeugte die Fachjury. Das Werk der Ulmer Künstlerin gewann den mit 1.500 Euro dotierten Sonderpreis der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, der im Rahmen der Ausstellung „Schwäbische Künstler in Irsee“ heuer zum achten Mal verliehen wurde

„Alpine Angelegenheit I“ war eines von 102 eingereichten Werken. 60 Künstler bewarben sich damit zum Thema „Berge“ um den Sonderpreis. Dieser gehört zu einer Sonderausstellung mit demselben Titel, die im Schwäbischen Bildungszentrum Irsee beheimatet und an die Ausstellung „Schwäbische Künstler in Irsee“ angelehnt ist.



Vergangene Woche war Siering nach Kaufbeuren eingeladen worden. Die 1965 in Berlin-Neukölln geborene Künstlerin wuchs in Sonthofen auf. Heute lebt und arbeitet sie in Ulm. Im Gewölbekeller der Sparkassenpassage kamen Siering und die Vertreter der Fachjury zusammen, um ihr Werk zu feiern. „Der Preis war eigentlich als Eintagsfliege gedacht“, sprach Dr. Markwart Herzog, Direktor der Schwabenakademie Irsee, aus dem Nähkästchen. Er sei jedoch „zum Dauerbrenner“ und nun zum achten Mal von der Stadtsparkasse gestiftet geworden.



Stefanie Siering (re.) erhielt den Sonderpreis „Berge“. Den Preis stiftet die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren. Vorstand Angelo Picierro überreicht ihn der Künstlerin. © Höfer

Im Rahmen der heuer 32. Auflage der Irseer Ausstellung, wählten die Organisatoren besagtes Thema. Neben dem Direktor der Schwabenakademie saßen Angelo Picierro, Gesamtvorstand der Sparkasse Kaufbeuren, Dr. Karin Haslinger, Vorsitzende Berufsverband Bildenden Künstler (BBK) Allgäu/Schwaben-Süd, Norbert Kieninger, BBK Schwaben-Nord und Augsburg und Dr. Sylvia Heudecker, Studienleiterin Schwabenakademie Irsee, im Preisgericht.



Gegensätze absichtsvoll konstruiert

Drei Werke seien in die engere Wahl gekommen, berichtete Herzog. „Beim Siegerwerk sind die Wortbeiträge der Juroren geradezu explodiert.“ Die Turmspringerin, entnommen aus einer privaten Fotografie aus den 1940er Jahren, ist dreifach auf der mit Malerei kombinierten Druckgrafik zu sehen. Sie selbst jedoch spiegelt sich nicht im Wasser wider. Ganz anders verhält es sich mit dem Bergpanorama, dass im Hintergrund der Athletin fehlt, jedoch in der Wasseroberfläche reflektiert. Gegensätze seien absichtsvoll konstruiert. Während im oberen Teil die Dynamik der Springerin dominiere, Ruhe im unteren Segment die majestätische Ruhe des Gebirges, so Herzog.

Ein Foto vom Flohmarkt

Die Turmspringerin kenne sie nicht. Siering habe das Foto auf einem Flohmarkt gefunden. Die Worte des Direktors und der Jury hätten sie gerührt. Als Künstlerin arbeiten zu dürfen, mache sie „sehr froh und glücklich“.



Die Sonderausstellung „Berge“, wo auch das Siegerwerk zu sehen ist, zeigt insgesamt 48 Werke von 41 Künstlern. Das alles im Rahmen der 32. Ausstellung „Schwäbische Künstler in Irsee“. Am Samstag, 9. April, findet um 11 Uhr die Vernissage im Kloster Irsee statt. Sie endet am Sonntag, 24. April.