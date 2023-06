„Wie ein Fisch an der Angel“

Schwäbischer Museumspreis 2023 für das Isergebirgs-Museum Neugablonz

Von: Ingrid Zasche

Bei der Verleihung des Museumspreises (v. li.): Michael Ritter (Bayerischer Landesverein für Heimatpflege), Laudator Christian Schedler (Leiter Kulturamt Mindelheim), Prof. Dr. Hans Frei (Hans-Frei-Kulturstiftung), Museumsleiterin Ute Hultsch, Dr. Martin Posselt und Gertrud Hofmann (Stiftungsrat). © Zasche

Kaufbeuren-Neugablonz – Früher habe man mit dem Wort „Museum“ oft übervolle Glasvitrinen und kuriose Sammelsurien assoziiert – heute müsse ein Museum neben interessanten Objekten auch qualifizierte, museumspädagogisch aufbereitete Information bieten, so Prof. Dr. Hans Frei von der Hans-Frei-Kulturstiftung vergangene Woche im Gablonzer Haus. Diesem Anspruch werde das Isergebirgs-Museum Neugablonz in beispielhafter Weise gerecht und erhalte deshalb in diesem Jahr den von der Hans-Frei-Stiftung mit 5.000 Euro dotierten Schwäbischen Museumspreis. Musikalisch würdig umrahmt wurde die Preisverleihung durch die Gruppe JAZZ von der Ludwig Hahn Sing- und Musikschule.

Seit 25 Jahren verleihen der ehemalige Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Hans Frei und ab 2009 die von ihm ins Leben gerufene Stiftung den Schwäbischen Museumspreis an Spezial-Museen für ihre Arbeit und für das Engagement vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter. Vor allem der Fortbestand der vielen kleinen nichtstaatlichen Museen – allein in Schwaben gibt es über 200 davon – ist dem passionierten Historiker, Geografen und Volkskundler nach wie vor ein Herzensanliegen.



Zahlreiche Gäste aus der Arbeitsgemeinschaft der Museen im Unterallgäu, Vertreter der Landesstelle nichtstaatlicher Museen, vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, von Heimat- und historischen Vereinen, mehrere Hochschullehrer und eine Reihe von Mitarbeitern ehemaliger Preisträger unterstrichen die Bedeutung dieser Preisverleihung. Auch etliche Stadtratsmitglieder waren anwesend und Dr. Erika Rössler sprach in Vertretung des OB ein Grußwort.



Dr. Martin Posselt, der Stiftungsrat-Vorsitzende des Gablonzer Archiv- und Museumsvereins, fasste die über 70-jährige Museumsarbeit in Neugablonz und die Geschichte des Vereins in einem kurzen Überblick zusammen. Bereits um 1952 begann der Lehrer Rudolf Tamm, Fotos und Schriftstücke, Gebrauchsgegenstände und Kunstwerke aus dem Isergebirge zusammenzutragen. 1957 stellte die Stadt Kaufbeuren drei Räume in der Gustav-Leutelt-Schule als Ausstellungsräume zur Verfügung. Aus dem Arbeitskreis wurde mit der Zeit der Verein Gablonzer Archiv und Museum. Die Sammlungen nahmen an Umfang zu und wurden um die Galerie Otto Pohl, das Neugablonzer Industrie- und Schmuckmuseum, das Archiv unter Dr. Gertrud Zasche und die Stadtteilgeschichte von Neugablonz unter Susanne Rösler erweitert.

Mit Unterstützung der Stadt Kaufbeuren wurde im Juni 1976 das vom Architekten Reinhold Stumpe gebaute Gablonzer Haus eröffnet. Bauherr und Eigentümer dieses Hauses ist der Gablonzer Archiv und Museum e.V. Durch den Zusammenschluss der Sammlungen gelang es Heinz Kleinert, Dr. Posselt und seiner Stellvertreterin Gertrud Hofmann, den Standort Neugablonz zu einem überregional bedeutsamen Schwerpunkt der sudetendeutschen Museumskonzeption aufzuwerten. 2003 wurde das Isergebirgs-Museum Neugablonz eröffnet. Es ist heute das größte Museum zur Integrationsgeschichte der Heimatvertriebenen nach 1945 in Deutschland, wird vom Freistaat Bayern institutionell gefördert und von Ute Hultsch (M.A.) hauptamtlich geleitet. Der nächste Schritt werde, so Posselt, 2024 die Verlegung des Museums-Einganges und des Kassenbereichs ins Erdgeschoss sein.



„Wie ein Fisch an der Angel“

Als Laudator für die Preisverleihung fungierte Christian Schedler, Kulturamtsleiter der Stadt Mindelheim. Er nahm die Gäste mit auf seinen emotionalen Spaziergang durch die Ausstellung, deren „Sogwirkung“ er sich, wie er sagte, „wie ein Fisch an der Angel“ nicht habe entziehen können. Es wird die Geschichte der Neugablonzer erzählt, beginnend in der alten Isergebirgs-Heimat mit sowohl rauer Gebirgslandschaft als auch blühender Industrieregion, wo die einst rivalisierenden Orte Reichenberg, Gablonz und Friedland nun friedlich nebeneinander gezeigt werden. Eine Werkstattinszenierung führt dem Besucher anschaulich die Gablonzer „Glasdrückerei“ vor Augen, ein nordböhmischer Webstuhl zeigt die Anfänge der Textilproduktion in Reichenberg und Friedland und ein leibhaftiger VW-Käfer verweist auf den Unternehmer Ferdinand Porsche.

Weiter geht es in den Alltag der Isergebirgler von der luxuriösen Fabrikantenvilla bis zum schlichten Blockwandhaus im Gebirge. Das vielfältige kulturelle Leben brachte namhafte Künstler und Musiker hervor. Ein eigener Raum ist der wertvollen Krippensammlung des Museums gewidmet. Der Schlitten, mit dem 1914 am Jeschken die erste Europameisterschaft im Rodeln gewonnen wurde, steht für die Bedeutung des Wintersports im Isergebirge. In einem abstrahierten Transportwaggon kann der Besucher anschließend die beklemmende Erfahrung der Vertreibung zumindest erahnen und schließlich in die armselige Stube einer Lagerbaracke hineinsehen. Mit Schmuckstücken zunächst aus Kartoffelteig und weggeworfenen Blechdosen gelang es den Gablonzern, in Neugablonz ihre Industrie wieder aufzubauen. Der Stadtteil Neugablonz wurde zu einem internationalen Zentrum des Modeschmucks. Zugleich ist er die größte geschlossene Vertriebenensiedlung in Deutschland.



In ihrem Dank verwies Museumsleiterin Ute Hultsch gleich auf das nächste große Ereignis beim Isergebirgs-Museum: Ende Juni wird das Museum mit einem großen Festakt sein 20-jähriges Bestehen feiern.