Schwanenweiher hinter dem Rathaus erhält neue Bepflanzung

Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs beim Abfischen der Algen im Schwanenweiher. © Stadt Kaufbeuren

Kaufbeuren – In den vergangenen Wochen und Monaten musste der Städtische Bauhof zahlreiche Male zum Schwanenweiher am Rathaus ausrücken um den starken Algenbewuchs dort abzufischen.

In diesem Zuge wurden auch etliche neue Wasserpflanzen in den Schwanenweiher eingebracht. Gleichzeitig wurde an den Rändern aufgekiest, um die Pflanzen bestmöglich platzieren zu können. Die Pflanzen sollen in dem kalten Gewässer Nährstoffe binden und so die Algenbildung reduzieren, im besten Fall gänzlich verhindern. Eine örtliche Fachfirma steht dabei der Stadt Kaufbeuren mit ihrer gesamten Expertise zur Verfügung.



In den kommenden Wochen wird nun überprüft, ob die Maßnahmen eine Verbesserung der Situation bewirken. Gleichzeitig wird evaluiert an welchen Stellen noch Potenzial für weitere Lösungsmöglichkeiten besteht.



Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse erläutert: „Der Schwanenweiher ist einer der Hauptdurchgangspunkte in die Kaufbeurer Altstadt. Wir hoffen sehr, dass die Maßnahmen erste Wirkungen zeigen und der Algenbewuchs merklich reduziert wird.“