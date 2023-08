Rätselhafte Umtriebe am Schwanenweiher

Von: Felix Gattinger

Mit diesem Kranlaster wurde das geheimnisvolle Bündel angeliefert. © Gattinger

Kaufbeuren – Im Schwanenweiher am Graben nahe der Kaufbeurer Altstadt wurde zu Anfang der Woche ein geheimnisvolles schwarzes Paket zu Wasser gelassen. Es hat etwa die Größe einer Couch und ist mit orangeroten Spanngurten verzurrt.

Von einem Lastwagen ließen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs das große Bündel über einen Kran ins Wasser, dann kletterte ein Mitarbeiter im schwarzen Neoprenanzug auf das schaukelnde Ding und turnte so lange darauf herum, bis es sich einmal von unten nach oben kehrte. Dann verließ er das Wasser und stellt sich zu den anderen. Über Minuten schauten alle wie gebannt auf das leicht vor sich hinschaukelnde schaukelnde schwarze Paket.

Jetzt gilt es abzuwarten, dass das Paket absinkt. © Gattinger

„Das ist eine Idee von uns, die probieren wir aus“, verriet einer der Mitarbeiter auf Nachfrage des Kreisboten, „und wenn es nicht funktioniert, ist es gleich wieder weg.“ Bei dem schwarzen Bündel handle es sich um ein Netz, in dem sich ein Ballen Gerstenstroh befindet. „Wenn das Paket nicht abtaucht, ist der Versuch gescheitert. Wenn es sinkt, dann wird es möglicherweise spannend.“

Ökologische Algenbekämpfung

Das Gerstenstroh gilt in Fachkreisen als ökologisch verträgliche Methode zur Bekämpfung von Algen in Gartenteichen. Mit der Zeit gibt das Stroh dem Wasser eine gelb-bräunliche Färbung und filtert das Sonnenlicht eine Sonnenbrille, lichtfilternd. Die Algen werden so in ihrer Vermehrung gehemmt und sterben ab. Zudem begünstigen die aus der Gerste freigegebenen Enzyme und Nährstoffe die Vermehrung von Mikrolebewesen wie beispielsweise Pantoffeltierchen. Die ernähren sich von den Algensporen und stehen im Ruf, das Waser wieder klar und algenfrei zu machen.

Wird das Bündel überhaupt jemals im Wasser verschwinden? Wenn ja, könnte es spannend werden. © Gattinger

Gerstenstroh ist absolut ungefährlich für Fische und Pflanzen. Aber ob das stark veralgte Wasser des Schwanenweihers sich auf diese Weise klären lässt wie eine Gartenteich, bleibt abzuwarten.