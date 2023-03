Schweigeminute für Erdbebenopfer: Kaufbeurer setzen Zeichen der Solidarität

Von: Mahi Kola

Zum Gedenken an die Menschen, die der verheerenden Erdbebenkatastrophe zum Opfer gefallen sind, ließen die Teilnehmer Ballons in den Himmel steigen. © Kola

Kaufbeuren – Anlässlich der verheerenden Naturkatastrophe in der Türkei, die Tausenden von Menschen das Leben gekostet hat, versammelten sich am Montagabend rund 140 Menschen vor dem Kaufbeurer Rathaus, um der Erdbebenopfer mit einer Schweigeminute zu gedenken.

Über 50.000 Tote in der Türkei und Syrien – das ist die schreckliche Bilanz der Erdbebenkatastrophe, die nach Angaben der Vereinten Nationen die schlimmste in der türkischen Geschichte ist. Groß ist auch in Kaufbeuren die Solidarität mit den Menschen, die ein solches Leid erfahren mussten. Viele Kaufbeurer haben türkische oder syrische Wurzeln, und so waren auch unter den Besuchern der Gedenkveranstaltung einige, die Verwandte und Freunde verloren haben.

„Wir wollen den Menschen beistehen und sie mit ihrer Trauer und ihrem Schmerz nicht alleinlassen“, dankte Oberbürgermeister Stefan Bosse den zahlreichen Unterstützern, die sich auf vielfältige Weise einsetzen – sei es vor Ort im Katastrophengebiet oder von Kaufbeuren aus mit persönlichem Engagement oder Spenden.

Gemeinsam mit den Kaufbeurer Stadträten wollte der OB mit der Veranstaltung ein Zeichen setzen. Beeindruckt zeigte er sich von den vielen Aktionen, die aus der Hilfsbereitschaft der Menschen entstanden sind. Die beiden islamischen Gemeinden in Kaufbeuren starteten beispielsweise Spendenaufrufe und Benefizaktionen, das Team von „Elif & Hasan Kebaphaus“ beteiligte sich mit einer Spende, und die Hilfsorganisation humedica schickte sofort Helfer ins Katastrophengebiet. Helfer Ozan Barut mit Suchhund Max erzählte von seinem emotionalen Einsatz vor Ort. Zum Gedenken an die verstorbenen Kinder ließen die Besucher abschließend bunte Ballons in den Abendhimmel steigen.