Schwer verletzt: Junge fährt mit dem Rad in einen Pkw

Hand des Kindes gerät unter den Hinterreifen

Marktoberdorf – Mit schweren Verletzungen kam ein Achtjähriger aus Markoberdorf am gestrigen Dienstag ins Krankenhaus. Der Junge fuhr mit seinem Radl auf die Straße, wo ein Pkw-Fahrer laut Polizei nicht mehr ausweichen konnte.

Nachmittags fuhr gestern ein achtjähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in entgegengesetzter, nördlicher Fahrtrichtung in der Schwabenstraße. Ein Autofahrer wollte dort aus einer Hofeinfahrt in die Straße einfahren, tastete sich vor und hielt auf dem Gehweg an.

Der Achtjährige wollte dem Polizeibericht zufolge deshalb vor dem Pkw vorbeifahren und fuhr dazu auf die Fahrbahn. Der junge Radfahrer missachtete laut Polizei dabei den entgegenkommenden Pkw. Der Junge und das Auto stießen zusammen. Das Kind stürzte daraufhin mit seinem Fahrrad, geriet mit der rechten Hand unter das Hinterrad des Pkws und wurde kurz eingeklemmt.

Der Achtjährige wurde an der Hand schwer verletzt und der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

kb