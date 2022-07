Schwer verletzt: Pkw überschlägt sich vor Thalhofen mehrfach

Symbolfoto © Sebastian Gollnow/dpa

Geisenried – Ein Mann fuhr gestern in Richtung Thalhofen, als er von der Fahrbahn abkam und sich sein Auto mehrmals überschlug. Schwerverletzt kam der 27-Jährige in eine Klinik. Laut Polizei hatte er 0,8 Promille.

Am Montagabend fuhr ein junger Mann mit seinem Pkw die Kreisstraße OAL7 von Engratsried kommend. In einer leichten Rechtskurve kam er, dem Polizeibericht zufolge ohne ersichtlichen Grund, nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich sein Wagen mehrmals und kam in einer Buschgruppe seitlich zum Liegen.

Der Fahrer konnte sich selbst schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 27-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durch anschließender Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 0,8 Promille.

Der Verunfallte wurde mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Dort wurde er medizinisch versorgt und es folgte eine angeordnete Blutentnahme. Den Führerschein des Unfallfahrers stellten die Polizisten sicher.

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Wie hoch der Schaden an der Straßenbegrünung ist, konnte nicht beziffert werden, sagt die Polizei.