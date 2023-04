Schwere Kollisionen durch Verwechslung von Gas- und Bremspedal

Totalschaden: Bei den Kollisionen mit zwei Bäumen wurde glücklicherweise niemand schwer Verletzt. © Rene Ruprecht

Marktoberdorf – Durch einen Fahrfehler verursachte eine 78-Jährige am vergangenen Montagnachmittag einen Totalschaden bei zwei Pkw. Glücklicherweise wurden alle Beteiligten nur leicht verletzt.

Die Fahrerin war auf der Verbindungsstraße zwischen Kuhstallweiher und Rieder unterwegs, als sie bergab fahrend auf Höhe des Eisweihers, laut Zeugenangaben, das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselte. Da sie offenbar nicht in der Lage war, den Fehler zu korrigieren, beschleunigte sie auf abschüssiger Strecke und rammte schließlich mit hoher Geschwindigkeit ein Auto, das am rechten Fahrbahnrand in einer Haltebucht stand. Durch den heftigen Aufprall wurde dieses Fahrzeug mit seinen zwei Insassen einige Meter nach vorne gegen einen Baum geschleudert. Kurz darauf kam die Unfallverursacherin nach rechts von der Straße ab und kollidierte ebenfalls mit einem Baum, der ihre Fahrt stoppte.

Die Verursacherin und die beiden Insassen des anderen Pkws wurden mit leichten Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach Schätzungen auf mehr als 10.000 Euro.