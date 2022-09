Zwei Unfälle mit Verletzten im Raum Marktoberdorf

Vorfahrt und Überholverbot missachtet

Aitrang/Marktoberdorf - Am Freitag und Samstag ist es im Raum Marktoberdorf zu zwei schweren Fahrzeugkollisionen gekommen.

Am vergangenen Freitagmorgen befuhr eine 27-Jährige die Elbseestraße in Aitrang und wollte an der Kreisstraße OAL 5 nach links in Richtung Marktoberdorf abbiegen. Laut Polizeibericht übersah sie beim Abbiegevorgang eine vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin, die aus westlicher Richtung kam. Es kam zum Zusammenstoß. Die Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Am Samstag gegen Mitternacht fuhr ein 19-Jähriger Pkw-Fahrer die B472 bei Marktoberdorf in Richtung Geisenried. Vor ihm fuhr ein 45 km/h-Fahrzeug, das nach links in den Ottobüchlweg nach Geisenried abbiegen wollte. Laut Polizeiangaben überholte der Fahrer das Leitkraftfahrzeug trotz Überholverbot und kollidierte mit dem ihm. Die geschädigte Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden bei der Aktion so schwer verletzt dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.