Schwerverletzte bei Unfall Anschlusstelle B12/B16

Von: Felix Gattinger

Bei dem Schweren Unfall am Samstagabend gab es mehrere Verletzte. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Biessenhofen – Am vergangenen Samstagabend kam es an der Anschlussstelle B12/B16 bei Altdorf zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten.

Nach Aussagen von Zeugen wollte eine 63-jährige Pkw-Fahrerin gegen 17.30 mit ihrer Begleiterin an der Anschlussstelle von der B12 auf die B16 in Richtung Biessenhofen abbiegen. Dabei über sah die Frau das von links kommende Auto einer 18-Jährigen, die mit mehreren Insassen von Kaufbeuren in Richtung Marktoberdorf unterwegs war. Die 63-Jährige fuhr mit ihrer linken Fahrzeugfront seitlich in das Auto der 18-Jährigen. Die drei Insassen der Fahranfängerin wurden zum Teil schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die 63-jährige Unfallverursacherin und ihre 60-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war deswegen zeitweise gesperrt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.