Dreijähriger in Kaufbeuren angefahren - Autofahrerin hatte Alkohol getrunken

Ein Dreijähriger wurde in Kaufbeuren am gestrigen Mittwoch von einem Auto angefahren (Symbolfoto). © Nicolas Armer/dpa

Kaufbeuren - Einen schweren Unfall hat ein Dreijähriger am gestrigen Mittwoch in Kaufbeuren offenbar mit viel Glück überlebt. Er war in der Nähe des Eisstadions angefahren worden. Der Fahrerin, die über 0,5 Promille hatte, drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Gegen 21.10 Uhr war der Junge in der Bahnhofstraße auf Höhe des Eisstadions plötzlich auf die Straße gelaufen und wurde dabei vom Auto einer 43-Jährigen erfasst. Der Kleine wurde dabei mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Mit schweren aber laut Polizei nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei der 43-jährigen Fahrerin stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher.

Wegen der Schwere des Unfalls ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Für die Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße für rund drei Stunden gesperrt. Die Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung.