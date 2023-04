Schwerer Verkehrsunfall in Görisried – Fahrer schwer verletzt

Von: Felix Gattinger

Bei der Rettungsaktion am Ortseingang von Görisried waren unter anderem zwei Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) © Stefan Puchner

Görisried – Am Mittwoch, 12. April, kam es in den frühen Abendstunden bei Görisried zu einem schweren Unfall, bei dem ein 72-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der Fahrer am nördlichen Ortseingang von Görisried die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort erst gegen einen Baum und dann in eine angrenzende Lagerhalle. Der Mann wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Mittlerweile befindet er sich in stabilem Zustand (Stand Redaktionsschluss am Donnerstagvormittag). Durch den Verkehrsunfall sind Sachschäden an Fahrzeug, Baum und Lagerhalle von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden. Am Einsatz waren mehrere Polizeistreifen, ein Rettungswagen sowie ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber beteiligt.