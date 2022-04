Schwerlastverkehr beunruhigt Anwohner – Firma winkt ab

Von: Angelika Hirschberg

Große Betonfertigteile werden vom Werk an der Saliterstraße aufwändig abtransportiert. © privat

Marktoberdorf – Lange Zeit war es ruhig um die ehemalige Kiesgrube an der Saliterstraße. Nun erreichte Stadtspitze und Stadträte ein Schreiben des ersten Vorsitzenden des Anwohnervereins, Werner Zitzen, der das Gebiet im Süden der Stadt als Hot­spot für Schwerlasttransporte brandmarkt. Er befürchtet in einem offenen Brief vermehrt Transportbewegungen ausgehend vom Betonfertigteilewerk der Firma Hubert Schmid: „Wird das Areal wieder Ausgangspunkt des Schwerlastverkehrs quer durch die Stadt?“

Was aber ist dran an den Bedenken der Anwohner? Werner Zitzen jedenfalls beobachtet seit Mitte März immer wieder Schwerlasttransporte, die vom Gewerbegebiet aus „Fahrt aufnehmen quer durch die Stadt“. In dem Brief, der dem Kreisbote vorliegt, heißt es außerdem: „Der Abtransport auf die Füssener Straße erfolgt rückwärts durch aufwendiges und zeitraubendes Rangieren unter Sperrung der Füssener Straße stadtauswärts und stadteinwärts am Kreisverkehr Schillenberg.“ Und Zitzen fragt, ob sich so sukzessive die Geschichte aus den Jahren 2016 bis 2019 wiederhole, als der LKW-Strom durch die Stadt an dieser Stelle seinen Ausgangspunkt hatte.



Die Firma Hubert Schmid indes – mit den Vorwürfen Zitzens konfrontiert – winkt ab und beruhigt. Weder Produktionsvolumen noch Werksgröße hätten sich in den letzten Jahren verändert. Lediglich, so Projektentwicklerin Brigitte Schröder, hätten die Bauteilgrößen zugenommen. Und das sei der Nachfrage der Baubranche geschuldet. Bei den zuletzt gefertigten und abtransportierten Teile habe es sich um Brückenelemente für die Umfahrung Ruderatshofen gehandelt. Schröder bestätigt außerdem auf Nachfrage des Kreisbote, dass sich die Zahl der täglichen Lkw-Transporte nicht erhöht hätte. „Wenn es fünf sind, sind es viele“, wiederholt sie ihre Aussage von 2019.

„Nicht der Regelfall“

Auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell erklärt sowohl in einem Schreiben an den Verein als auch gegenüber dem Kreisbote: „Seit mehreren Jahrzehnten sind auf dem Areal des ehemaligen großen Kieswerks mehrere Gewerbebetriebe einschließlich des Betonfertigteilewerks ansässig. Dies ist, wie auch in anderen Teilen des gewachsenen Wirtschaftstandortes Marktoberdorf, naturgemäß mit Verkehr verbunden.“ Und das Stadtoberhaupt bemüht sich um Verhältnismäßigkeit, denn Schwertransporte seien dabei nicht der Regelfall und würden über die angrenzende Bundesstraße geführt und verkehrstechnisch aufwändig gesichert.

Dass sich die Gemüter rund um die Saliterstraße so leicht erhitzen, ist der Vorgeschichte des Areals geschuldet, die mit den Erweiterungsplänen der Firma Hubert Schmid dort einhergeht. Die Pläne des Marktoberdorfer Bauunternehmens für das firmeneigene Gelände sahen unter anderem vier große Hallen vor, deren schiere Höhe von 17,5 Meter (das entspricht sechs Vollgeschossen) dem Vorhaben sehr viel Kritik einbrachte. Auch der Stadtrat sah in einem Gutachten von 2020 seine Bedenken bestätigt und vertagte damals eine Entscheidung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Gewerbegebiet Saliterstraße“.



Wie Projektleiterin Brigitte Schröder jedoch betont, sei das Unternehmen von der ursprünglichen Planung mittlerweile weit abgerückt. Die Hallen auf „oberster Etage“ würden definitiv nicht kommen und die Sichtachse damit frei bleiben. Die Flächen würden stattdessen landwirtschaftlich genutzt. „Das ist ein gutes Angebot“, ist Schröder überzeugt. Wann dem Stadtrat eine erneute Planung zur Genehmigung vorgelegt werde, sei noch nicht klar.

Stadtratssitzung am 23. Mai

„In einem ersten Schritt geht es nun zunächst um den Bauantrag für eine Geländeveränderung auf dem Areal der ehemaligen Kiesgrube“, so Schröder weiter. „Dieser Antrag ermöglicht Abtragungen für den Bau von Eidechsenhabitaten.“ Über die Geländeveränderung werde voraussichtlich in der Stadtratssitzung am 23. Mai entschieden. Das bestätigt auch der Bürgermeister. Der Bauantrag in Sachen „Geländeveränderung“ war bereits im November eingereicht worden, bedurfte jedoch noch der Klärung von Detailfragen durch die Untere Naturschutzbehörde. Der Antrag liege erst seit Ende März wieder im Rathaus.



Das mag auch Werner Zitzen gerne hören, denn in seinem Schreiben bemängelte er auch, über Planungen immer erst informiert zu werden, wenn bereits Fakten geschaffen sind.

Die Bürgerinitiative Die Pläne des Bauunternehmens Hubert Schmid, das firmeneigene Areal entlang der Saliterstraße auszubauen und eine vertiefte gewerbliche Nutzung zu schaffen, hat im Jahr 2020 die Bürgerinitiative auf den Plan gerufen, deren Vorsitzender Werner Zitzen ist. Es gründete sich der Verein „Initiative für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich östlich und westlich der Saliterstraße“, der binnen eines Monats über hundert Mitglieder gewinnen konnte. Ein lebenswertes Marktoberdorf zu schaffen, hat sich die Bürgerinitiative auf die Fahnen geschrieben.