16-Jährige aus Günzach vermisst

Seit 20 Tagen fehlt von Sarah Frischkorn aus Günzach jede Spur. © Polizei SWS

Günzach – Seit nunmehr 20 Tagen wird die 16-jährige Sarah Frischkorn aus Günzach vermisst. Nun gab die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung heraus.

Die 16-Jährige kam nach Besuch der Schule am 4. Mai nicht zurück zum Heilpädagogischen Reiterhof in Günzach. Bei einem Telefonat gab sie gegenüber der Heimleitung an, dass sie mit einer Freundin unterwegs nach Füssen sei. Seither konnte sie laut Polizei nicht mehr erreicht werden.

Alle bisherigen Maßnahmen und Ermittlungen führten nicht zum Auffinden der Vermissten, so die Polizei.

Das Mädchen ist circa 173 Zentimeter groß, von dünner Statur, hat schwarze mittellange Haare, trägt vorwiegend schwarze Kleidung.

Sie heißt Sarah Frischkorn und ist am 6. Februar 2006 in Immenstadt im Allgäu geboren.

Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0. Es ist auch möglich, ein Hinweisformular online auszufüllen.

kb